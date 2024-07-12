CNN'den çarpıcı iddia: "Rusya'nın suikast planı engellendi"

ABD istihbaratı bu yılın başlarında Rus hükümetinin, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten güçlü bir Alman silah üreticisinin genel müdürünü öldürmeyi planladığını ortaya çıkardı.



CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.



Bu komplonun Ukrayna'nın savaş çabalarını destekleyen Avrupa genelindeki savunma sanayi yöneticilerini öldürmeye yönelik bir dizi Rus planından biri olduğu düşünülüyor.



Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.



Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının Rusya'yı endişelendirdiğini öne sürdü.



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ABD HÜKÜMETİ BERLİN'İ UYARDI



Amerikalılar bu çabayı öğrendiklerinde, Almanya'ya haber verdiler. Üst düzey bir Alman hükümet yetkilisi, Berlin'in ABD tarafından komplo hakkında uyarıldığını doğruladı.



Rusya, altı aydan uzun süredir Avrupa genelinde bir sabotaj kampanyası yürütüyor. Ukrayna'ya gönderilecek silahların tutulduğu depolara kundaklamalardan küçük çaplı vandallık eylemlerine kadar pek çok saldırı gerçekleştirildi.



Saldırıların hepsi Batı'dan Ukrayna'ya silah akışını engellemek ve Kiev'e olan kamu desteğini azaltmak için tasarlandı.



Ancak Rusya'nın özel vatandaşları öldürmeyi planladığına dair istihbarat, Batılı yetkililere Moskova'nın Batı'da yürüttüğü paralel gölge savaşında ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi.



Bazı üst düzey yetkililer, bu kampanyanın Doğu Avrupa'da silahlı çatışmaya dönüşme riski taşıdığına inanıyor.



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KREMLİN'DEN SOĞUK SAVAŞ AÇIKLAMASI



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Almanya'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararının Rusya'yı bastırma girişimi olduğunu belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.



Söz konusu karara ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Peskov, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan katılıyor. Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor" diye konuştu.



Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.



ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.