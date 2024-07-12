CNN'den çarpıcı iddia: "Rusya'nın suikast planı engellendi"

Rus hükümetinin, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten güçlü bir Alman silah üreticisinin genel müdürünü öldürmeyi planladığı iddia edildi. Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komplo ortaya çıkarıldıktan sonra Alman yetkililerin uyarıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığı aktarıldı. Rusya, altı aydan uzun süredir Avrupa genelinde bir sabotaj kampanyası yürütüyor. Bazı üst düzey yetkililer, bu kampanyanın Doğu Avrupa'da silahlı çatışmaya dönüşme riski taşıdığına inanıyor.

CNN'den çarpıcı iddia: "Rusya'nın suikast planı engellendi"

istihbaratı bu yılın başlarında Rus hükümetinin, için top mermileri ve askeri araçlar üreten güçlü bir Alman silah üreticisinin genel müdürünü öldürmeyi planladığını ortaya çıkardı.

CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.

Bu komplonun 'nın savaş çabalarını destekleyen Avrupa genelindeki savunma sanayi yöneticilerini öldürmeye yönelik bir dizi Rus planından biri olduğu düşünülüyor.

'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının 'yı endişelendirdiğini öne sürdü.

ABD'den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık ek silah yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 225 milyon dolarlık ek silah yardımı

Haberi Görüntüle

HÜKÜMETİ BERLİN'İ UYARDI

Amerikalılar bu çabayı öğrendiklerinde, 'ya haber verdiler. Üst düzey bir Alman hükümet yetkilisi, Berlin'in ABD tarafından komplo hakkında uyarıldığını doğruladı.

, altı aydan uzun süredir Avrupa genelinde bir sabotaj kampanyası yürütüyor. 'ya gönderilecek silahların tutulduğu depolara kundaklamalardan küçük çaplı vandallık eylemlerine kadar pek çok saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıların hepsi Batı'dan 'ya silah akışını engellemek ve Kiev'e olan kamu desteğini azaltmak için tasarlandı.

Ancak Rusya'nın özel vatandaşları öldürmeyi planladığına dair istihbarat, Batılı yetkililere Moskova'nın Batı'da yürüttüğü paralel gölge savaşında ne kadar ileri gidebileceğini gösterdi.

Bazı üst düzey yetkililer, bu kampanyanın Doğu Avrupa'da silahlı çatışmaya dönüşme riski taşıdığına inanıyor.

Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Kremlin: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz

Haberi Görüntüle

KREMLİN'DEN SOĞUK SAVAŞ AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nin 'ya uzun menzilli seyir füzeleri yerleştirme kararının 'yı bastırma girişimi olduğunu belirterek, "Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Söz konusu karara ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini vurgulayan Peskov, "Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, 'daki çatışmalara doğrudan katılıyor. Bütün bunlar ülkemizi bastırmak ve savaş alanında stratejik yenilgimizi sağlamak için yapılıyor" diye konuştu.

Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de elektrik akımına kapılan kişiler öldü

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Gazze'de son durum: "İsrail karadan, denizden ve havadan saldırıyor"

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Kremlin: Putin'in Trump'ı aramak gibi bir planı yok

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Musk'tan Trump'a saldırı açıklaması: "Iron Man zırhı yapmanın vakti geldi"

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Trump'a suikast girişimi: Amerikan Gizli Servisi güvenlik krizi içinde mi?

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Pakistan, cezaevindeki İmran Han'ın partisini yasaklıyor

Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

Bir gecede zengin oldu! Banka hesabında 27 milyon dolarla uyandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...