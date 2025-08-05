Çocuğu için okuldan sınav sorularını çalmaya çalışan anne yakalandı

Güney Kore'de dün sabah saatlerinde 02.00 sularında bir kız lisesinde alarm çaldı. Güvenlik kameraları, iki kadının okul binasına gizlice girerek öğretmenler odasında saklanan sınav kağıtlarını çalmaya çalıştığını ortaya koydu. Polis tarafından ertesi gün yakalanan kadınların, okulun eski bir öğretmeni ile sınıf birincisi bir öğrencinin annesi olduğu anlaşıldı.



31 yaşındaki öğretmen, 2024 yılı Şubat ayına kadar okulda görev yapmış ve parmak izi hala okulun güvenlik sisteminde kayıtlı olduğundan binaya kolayca giriş yapabilmişti. Kamera kayıtları, öğretmen ile 48 yaşındaki annenin üçüncü kattaki öğretmenler ofisine yöneldiğini gösterdi. Öğretmen, kapı şifresini doğru girse de alarmın devreye girmesiyle ikili panikle kaçtı. Ancak güvenlik kameraları her şeyi kaydetmişti.

ÖĞRENCİYİ YILLAR BOYUNCA GİZLİCE DESTEKLEMİŞ

Soruşturma, öğretmenin yıllardır bu öğrenciyi gizlice özel dersle desteklediğini ve sınav dönemlerinde annenin kendisine düzenli olarak ödeme yaptığını ortaya çıkardı. Banka kayıtlarına göre, 2023'ten bu yana her sınav döneminde öğretmene 2 milyon won (yaklaşık 1.440 dolar) aktarılmış. Ayrıca, eski öğretmenin görevden ayrıldıktan sonra da en az yedi kez okul binasına girdiği ve özellikle sınav dönemlerini seçtiği tespit edildi.



Dahası, öğretmenin okulun tesis yöneticisine rüşvet vererek güvenlik kameralarının silinmesini sağladığı da öne sürüldü. Polis, bu durumun organize bir planlama içinde uzun süredir devam ettiğini değerlendiriyor.



Olay sonrası okul yönetimi, öğrenciye ait tüm sınav sonuçlarını geçersiz saydı ve öğrenciyi okuldan ihraç etti. Yerel halk, yaşananların adeta bir televizyon dizisini andırdığını ve bu tür bir skandalın topluluklarında yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Bazı veliler, annenin bu planı kızını tıp fakültesine sokmak için yapmış olabileceğini öne sürüyor.



Polis, öğretmen ve anne hakkında “özel kuruma izinsiz giriş” ve “işleyişi engelleme” gibi birçok suçtan soruşturma yürütüyor.