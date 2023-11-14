Çocuğunu öldürüp betona gömmekten tutuklandı

Adli tıp uzmanları genom dizilimi yöntemiyle çocuğun Albany bölgesindeki bir soyağacından geldiğini tespit etti. Georgia eyaletinin Albany bölgesi cesedin bulunduğu noktadan sadece 160 kilometre uzaklıktaydı.



Geçen yıl çocuğun ölüm yıldönümü nedeniyle paylaşılan ilan sonrası bir kişi polisle iletişime geçti. İhbarcı bölgede yıllar önce Evelyn Odom adında bir kadının çocuğunun şüpheli bir şekilde kaybolduğunu aktardı.



Odom'un o dönemki sevgilisi Ulyster Sanders'ın (61), çocuğun babasında kalmaya gittiğini söylediği ama bu durumun hiç inandırıcı bulunmadığı ifade edildi.



Polis anneyi ve Ulyster Sanders'ı gözaltına aldı ve ikili cinayetten tutuklandı.



Yıllar önce isimsiz ceset olarak kayıtlara geçen 5 yaşındaki çocuğun adının ise Kenyatta Odom olduğu tespit edildi.