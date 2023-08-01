Çocuk bakıcısı 91 çocuğa cinsel istismarla suçlandı

En ciddi suçlamalar maksimum ömür boyu hapis cezası taşıyor.



Ayrıca, çocuk istismarı materyallerini filme çekmek ve dağıtmaktan yüzlerce suçlama ile karşı karşıya.



Polis, onun tüm istismarını kaydettiğini iddia ediyor ve elektronik cihazlarında 4 bin resim ve video bulduklarını söylüyor.



Suçun Queensland'deki 10 çocuk bakım merkezinde ve New South Wales'te birer çocuk bakım merkezinde ve adı açıklanmayan bir denizaşırı ülkede meydana geldiği iddia ediliyor.