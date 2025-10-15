Çocuk evliliğine karşı direniş: "Nhanga" çadırları yeniden doğuyor

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin kuzeydoğusundaki kırsal bölgede kız çocuklarının buluştuğu bir çadırda, çocuk evliliklerine karşı bilinçlendirme kampanyası yürütülüyor.

Bu çadırlar bir zamanlar ergen kızları evliliğe hazırlamak için kullanılıyordu.

Zimbabve'nin kırsal bölgelerinde kız çocukları, bu yüzyıllık geleneği, Afrika'nın güneyinde yaygın olan çocuk evliliklerine direnmek için akranları tarafından yönetilen bir hareket olarak yeniden canlandırıyor.

Associated Press haber ajansında konuşan 18 yaşındaki Anita Razo, “Burası güvenli bir yer, her kız kendini özgür hissediyor” dedi. Razo, bu harekete 14 yaşında katıldı ve şimdi daha küçük kız çocuklarına rehberlik ediyor.