Çocuk evliliğine karşı direniş: "Nhanga" çadırları yeniden doğuyor
Afrika ülkesi Zimbabve'de küçük yaşta evlilklerle mücadele için "Nhanga" adı verilen geleneksel çadırlarda kız çocuklarına eğitimler veriliyor. Nhanga'lar daha önce kız çocuklarını eviliğe hazırlamak için kullanılıyordu.
Güney Afrika ülkesi Zimbabve'nin kuzeydoğusundaki kırsal bölgede kız çocuklarının buluştuğu bir çadırda, çocuk evliliklerine karşı bilinçlendirme kampanyası yürütülüyor.
Bu çadırlar bir zamanlar ergen kızları evliliğe hazırlamak için kullanılıyordu.
Zimbabve'nin kırsal bölgelerinde kız çocukları, bu yüzyıllık geleneği, Afrika'nın güneyinde yaygın olan çocuk evliliklerine direnmek için akranları tarafından yönetilen bir hareket olarak yeniden canlandırıyor.
Associated Press haber ajansında konuşan 18 yaşındaki Anita Razo, “Burası güvenli bir yer, her kız kendini özgür hissediyor” dedi. Razo, bu harekete 14 yaşında katıldı ve şimdi daha küçük kız çocuklarına rehberlik ediyor.
GELENEK TERSİNE DÖNÜYOR
Geleneksel evlerde, yuvarlak sazdan bir kulübe, kız çocuklarına "itaat, kocalarını memnun etme ve ahlak eğitimi" verilen, sadece kadınların girebileceği bir oda olan "Nhanga" olarak kullanılırdı.
Rozaria Memorial Trust'ın program sorumlusu Nokutenda Magama, "Bugün, bu uygulama tersine dönüyor. Yeni Nhanga, modern sorunları ele alan kültürel bir yenilik ve kızların birçok muhafazakar evde hala hassas olan konuları açıkça ele aldıkları bir yerdir" dedi. Rozaria Memorial Trust, kırsal kesimdeki kız çocukları ve kadınları güçlendirmek için çalışıyor.
Oturumlarda kümes hayvanı yetiştiriciliği, çiftçilik ve sabun yapımı gibi pratik beceriler öğretiliyor.
Vakıf, beş yaşındaki kız çocuklarından 35 yaşın üzerindeki kadınlara kadar yaş gruplarına göre toplantılar düzenleyerek, yaşa uygun bir müfredat ve nesiller arası mentorluk sağlıyor. Bazen üst düzey hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere yaşlılar da davet ediliyor.
ÜÇ KADINDAN BİRİ 18'İNDEN ÖNCE EVLENDİRİLİYOR
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu'na göre, Zimbabve'de her üç kadından biri 18 yaşından önce evleniyor ve bu durum “acil eylem gerektiren ulusal bir acil durum” olarak nitelendiriliyor. Doğu ve Güney Afrika'da da benzer bir durum söz konusu.
UNICEF'e göre, çocuk evlilik oranı Orta ve Batı Afrika'da yüzde 40'ın üzerine çıkarken, Nijer yüzde 76 ile dünya genelinde en yüksek orana sahip ülke konumunda.
Zimbabve ve diğer birçok Afrika ülkesi çocuk evliliklerini yasakladı, hatta 18 yaşın altındaki kız çocukları için kürtajı yasaklayan yasaları bile kaldırdı, ancak yoksulluk, uygulamadaki gevşeklik ve kültürel ve dini gelenekler bu uygulamayı devam ettiriyor.
