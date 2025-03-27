Çocuk firavun Tutankamon'un mezarındaki 3 bin yıllık sır açığa çıkarıldı

Yale Üniversitesi'nden Dr. Nicholas Brown, mezarda daha önce göz ardı edilen bazı nesnelerin büyük dini öneme sahip olduğunu öne sürüyor.



Brown, mezardaki 3 bin yıllık "mütevazı" bir dizi nesnenin öneminin bugüne kadar göz ardı edildiğini, Tutankamon'un lahdi yakınında bulunan kil tepsiler ve ahşap asaların yeraltı tanrısı Osiris ile ilgili olan "Osirisçi cenaze ritüelinin" önemli bir parçası olduğunu ve bu ritüelin bizzat Tutankamon tarafından düzenlendiğini düşünüyor.



Brown'un araştırmasına göre, genç firavunun lahdi yakınında bulunan kil tepsiler ve ahşap asalar, Osiris'e adanmış bir cenaze ritüelinin parçasıydı. Kil tepsilerin, Nil Nehri'nden alınan suyla yapılan kutsal sunular için kullanıldığı düşünülüyor. Asalar ise Osiris’in uyanış mitini yansıtarak Tutankhamun’un ölümden sonra dirilişini simgeliyordu.



Bu keşif, Tutankamon’un atası Akhenaten'in tek tanrılı inanç sistemine geçişine karşı, firavunun geleneksel Osiris inancını yeniden canlandırma çabasını da gösteriyor.



Tutankamon'un mezarı, altın maskesi ve binlerce değerli eşyasıyla ünlü olsa da, bu yeni araştırma, basit görünen nesnelerin bile büyük tarihi anlam taşıdığını ortaya koyuyor.