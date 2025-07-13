Çocuk istismarcısı rahibe terfi infial yarattı: “Vatikan müdahale etmeli”

Fransız bir başpiskoposun bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan hapis cezasına çarptırılan bir rahibi terfi ettirme kararı tartışma ve tepkilere neden oldu.



Toulouse Başpiskoposu Guy de Kerimel, haziran ayında Dominique Spina isimli rahibi piskoposluk şansölyesi görevine getirerek arşivlerin başına getirdi. Spina, 2006 yılında 16 yaşındaki bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası almıştı.



TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI



Kilise kuralları, bu pozisyona getirilebilecek bir kişinin “her türlü şüpheden azade bir şekilde dürüst bir itibarı” olmasını şart koşuyor.



Kerimel ise tepkiler üzerine perşembe günü yaptığı açıklamada, tartışma yaratan atama kararını “merhametle” aldığını savundu, "idari bir görevde" rahibi "suçlayacak hiçbir şeyinin" bulunmadığını ileri sürdü.



Katoliklerin bunu “anlayamamasını” ve sordukları “soruları” anladığını söyleyen Kerimel, "merhamet" olmadan Spina'nın "toplumsal bir ölüm" riskiyle karşı karşıya olduğunu yineledi. Başpiskopos, "Bu hiçbir şekilde suçu küçümsemek demek değil" diyerek, mağdurun "tanınması ve ona yardım edilmesi" gerektiğini belirtti.



“ÇOK BÜYÜK BİR UTANÇ”



Konunun hassasiyeti dolayısıyla pek çok Katolik lider konu hakkında kamuoyuna konuşmak istemese de bir piskopos kimliğinin gizli kalması koşuluyla AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, atamanın Kilise için “çok büyük bir utanç” olduğunu söyledi. “Ciddi cinsel suçlardan hüküm giymiş bir rahip bir daha sorumluluk gerektiren bir pozisyona getirilmemeli” diyen piskopos, “Bunu söyleyebilmeliyiz” diye konuştu.



Katolik okullarındaki cinsel saldırı mağdurlarını temsil eden çok sayıda grup da ortak bir açıklama ile atama kararı karşısındaki “derin kızgınlık ve öfkelerini” dile getirirken, Katolik günlük gazete La Croix, “merhamet ilkesinin aceleci bir meşrulaştırma için kullanılamayacağına” dikkat çekti.

Gelenekçi yayınlarıyla bilinen Riposte Catholique internet sitesi de atamanın “meşru görülemeyeceğini” ve “Vatikan’ın müdahale etmesi gerektiğini” yazdı.

