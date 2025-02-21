Çocuk lider Kim Jong Un: İktidara geçeceği 8 yaşında belli olmuş!

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 1984 yılında doğan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, henüz sekiz yaşındayken gizlice babası Kim Jong Il'in gelecekteki varisi olarak ilan edildi.



Sejong Enstitüsü'ne bağlı Kore Yarımadası Stratejisi Merkezi Müdürü Dr. Cheong Seong-chang, Kuzey Kore liderinin anlatılmayan hikayesine ışık tutmak amacıyla "Tanımadığımız Kim Jong Un" adlı bir kitap yayınladı.



Kitapta ayrıca, onun miras yoluyla tahta çıkışının 1992 yılında kendisine ithaf edilen bir yüceltme şarkısının çalınmasıyla açıkça belirtildiği anlatılıyor.

"TANIMADIĞIMIZ KİM JONG UN"



Kitapta Kim Jong Un'un doğum yeri, doğum yılı ve Kim Jong Il'in halefi olarak gizlice ne zaman seçildiği ilk kez açıklanıyor.



Kim Jong Un, Pyongyang'ın kuzeydoğu kesiminde, Taedong Nehri'nin kuzey kıyısındaki Samsok bölgesinde bulunan 2 No'lu Özel Konut'ta doğdu. Misafirhanede bir sağlık kliniği ve bir doğum odası vardı.



Kim Jong Un'un Pyongyang'ın merkezine taşınmasının, büyükbabası Kim Il Sung ile babası arasındaki güç kaymasıyla yakından bağlantılı olduğu aktarıldı.

KUZEY KORE'DE İKTİDAR SAVAŞI



1985'e gelindiğinde, Kim Jong Il'in etkisi Kim Il Sung'un etkisini aşmaya başlamıştı ve rejimi etkili bir şekilde ikili bir liderlik yapısına kaydırmıştı.



1986'ya gelindiğinde, Kim Jong Il'in gücü Kim Il Sung'un gücünü aşmıştı, bu da artık babasına boyun eğmesine gerek olmadığı anlamına geliyordu.



Bu sıralarda, en çok değer verdiği kadın olan Ko Yong Hui ile birlikte Pyongyang'ın merkezine taşındı. O noktadan sonra Ko Yong Hui fiili olarak onun first lady'si rolünü üstlendi.



Şimdiye kadar, Ko Yong Hui'nin Kim Jong Il'in resmi partneri olarak statüsünü tam olarak ne zaman güvence altına aldığı belirsizliğini koruyordu.

KİM JONG UN'UN HALEF OLARAK ATANMASI

Kim Jong Un'un halef olarak atanması ise, dış dünyanın varsaydığından çok daha önce harekete geçti. Kim Jong Un'un övgü şarkısı Footsteps, sekizinci doğum gününde babasının kilit sırdaşlarının önünde seslendirildi.



O sırada Kim Jong Il, "Bundan sonra halefim benim Jong Un'um olacak" dedi.



Kim Jong Un'un amcası, onu halef olarak atamak için çok erken olup olmadığını sorduğunda, Kim Jong Il şöyle yanıt verdi: "Çünkü bana benziyor."



İddiaya göre, Parti Merkez Komitesi'nin sekreter düzeyindeki kadrolarının çoğu, Kim Jong Un'un 1995 yılı civarında Kim Jong Il'in halefi olacağının farkındaydı.



