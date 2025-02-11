Çocuk parkı mı savaş meydanı mı? Oyun alanından 150 bomba çıktı

İngiltere'nin kuzeyindeki bir çocuk parkının altında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 150'den fazla bomba bulundu.



Bombalar, İskoçya sınırına yakın küçük bir kasaba olan Wooler'da Scotts Park oyun alanının yenilenmesi için yürütülen bir inşaat projesi sırasında keşfedildi.

ŞÜPHELİ NESNE BULUNDU



İngiliz yayın kuruluşu BBC, işçilerin 14 Ocak'ta zemini kazarken "şüpheli bir nesne" bulduğunu bildirdi.



Bulunan nesnenin bir tatbikat bombası veya eğitim amaçlı kullanılan ancak yine de zararlı olabilen bir bomba türü olduğu ortaya çıktı.



Patlamamış mühimmat konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Brimstone Site Investigations, bölgeyi araştırmak için görevlendirildi.

ART ARDA BOMBALAR BULUNDU



Araştırmanın ilk gününde, her biri 10 pound ağırlığında 65 adet ek tatbikat bombası ve sis fişeği bulundu.



Çalışmaların ikinci gününde 90 adet daha tatbikat bombası toplandığı ve depolama alanına taşındığı belirtildi.



BBC, Savunma Bakanlığı'nın olay yerinde kapsamlı bir araştırma yapılmasını emrettiğini bildirdi.