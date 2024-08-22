Çocuk pornosundan aranıyordu: ABD askeri Rus ordusunda bulundu

Çocuk pornosu bulundurma suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Amerikalı eski askerin, Rus ordusuna katılacağı ortaya çıktı. Gözaltında tutulan asker, kefaletle serbest kaldıktan hemen sonra ülkeden kaçtı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, "Kendimi vatan haini olarak görmüyorum. Neticede ABD ve Rusya savaş halinde değil" ifadelerini kullandı.

Çocuk pornosundan aranıyordu: ABD askeri Rus ordusunda bulundu

ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Wilmer Puello-Mota isimli asker ocak ayında ülkeden kaçtı.

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları bünyesinde görev yapan 28 yaşındaki eski asker hakkında pornosu ve askeri belgede sahtecilik suçlamalarından yakalama kararı bulunuyor.

Gözaltında tutulan Puello-Mota, kefaletle serbest kaldıktan hemen sonra ülkeden kaçtı.

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DRONE KEŞİF BİRLİĞİNE ALINDI

Savunma Bakanlığı'nın pazartesi günü yayımladığı bir videoda, Puello-Mota'nın Rus ordusunda drone keşif biriminde görev yaptığı açıklandı.

Bu video, söz konusu askerin ABD'den kaçarak Rus ordusuna katıldığı yönündeki önceki haberlerin açık bir teyidi niteliğinde.

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"KENDİMİ VATAN HAİNİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Donetsk bölgesinde Rus ordusu tarafında savaşan Puello-Mota videoda, "Kendimi vatan haini olarak görmüyorum. Neticede ABD ve savaş halinde değil" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri "Amerikalı bir Rus vatandaşı" olarak tanımlıyor.

Eski askerin Rus pasaportu alıp almadığı ya da ABD yurttaşlığından çıkıp çıkmadığı ise bilinmezliğini koruyor.

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BELEDİYE MECLİSİNDE SANDALYE KAZANMIŞTI

Eski asker, hakkında pornografisi davası olmasına rağmen Massachusetts eyaletindeki seçimlere girerek, Holyoke şehrinin belediye meclisinde sandalye kazanmıştı.

Dava ortaya çıktıktan sonra belediye yetkilileri Puello-Mota'yı ihraç etmeye çalıştı fakat eski asker herhangi bir suçtan hüküm giymediği için bu girişim başarısız oldu.

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