Çocuk suçlularla mücadele: El Salvador ömür boyu hapis cezası verecek

El Salvador ’da meclis, cinayet, tecavüz ve terör suçlarından hüküm giyen 18 yaş altındaki kişiler için ömür boyu hapis cezası verilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti.

Düzenleme, Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin çetelere karşı yürüttüğü sert güvenlik politikalarının son adımı olarak değerlendiriliyor.

CEZALAR GENİŞLETİLDİ

Ülkede bu ay başında yapılan anayasa değişikliğiyle “katiller, tecavüzcüler ve teröristler” için ömür boyu hapis cezasının önü açılmıştı. Daha önce azami hapis cezası 60 yıl ile sınırlıydı.

Yeni düzenlemeyle bu uygulama çocukları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bukele, çete bağlantısı olup olmadığına bakılmaksızın 18 yaş altındakilerin de bu kapsamda yargılanmasını savunuyordu.

“ASLA GÜN IŞIĞI GÖRMEYECEKLER”

Meclis Başkanı Ernesto Castro, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Salvadorlu ailelere bu suçluların bir daha asla gün ışığını göremeyeceği güvencesini verdik.” ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ HAL VE TOPLU TUTUKLAMALAR

Bukele yönetimi, 2022’den bu yana yürürlükte olan olağanüstü hal kapsamında çetelere yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenliyor. Bu süreçte çoğu zaman mahkeme kararı olmadan 90 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, yaklaşık 8 bin kişinin suçsuz bulunarak serbest bırakıldığını açıkladı.

TARTIŞMALI UYGULAMALAR

En çok eleştirilen uygulamalardan biri, çete bağlantısı olduğu iddia edilen kişilerin doğrudan yetişkin cezaevlerine gönderilebilmesi oldu.

Hükümetin sert politikaları cinayet oranlarını tarihi düşük seviyelere indirirken, insan hakları ihlalleri iddialarını da beraberinde getirdi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Sağcı Ulusalcı Cumhuriyetçi İttifak milletvekili Francisco Lira, binlerce kişinin hala adil yargılanmayı beklediğini belirterek, “Masum insanlar işlemedikleri suçların bedelini ödüyor.” dedi.

Lira, oylama öncesinde mecliste “Cezaya evet, ama Anayasa çarpıtılmadan” yazılı bir pankart açarak düzenlemeye tepki gösterdi.