ABD'de Obama yönetiminin Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı Tom Frieden ölümcül yeni tip corona virüsüne (Covid-19) hiçbir zaman çare bulunamayabileceği uyarısında bulundu. Frieden, sağlıklı çocukların "gizli" corona virüsü taşıyıcıları olabileceğini ileri sürdü.



ABD eski Başkanı Barack Obama döneminin Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı Tom Frieden yeni tip corona virüsüyle ilgili ürkütücü bir açıklama yaptı.



ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, ülke genelinde vaka sayısı da 87'ye ulaştı.



Yeni tip corona virüsü vaka sayısının dünya genelinde 90 bine ulaştığını belirten Tom Frieden, sağlıklı çocukların "gizli" corona virüsü taşıyıcıları olabileceğini söyledi.

ABD eski Başkanı Barack Obama döneminin Hastalık Kontrol ve Önleme Başkanı Tom Frieden

Dünya genelinde hızla yayılan bu tür bir virüsle daha önce karşılaşılmadığını ileri süren ABD'li uzman Tom Frieden, "Aşıyı bulmak için çaba sarf etmeliyiz ama belki de bu salgının çaresini hiçbir zaman bulamayabiliriz. Bu korkutucu" şeklinde konuştu.



Tom Frieden, corona virüsü semptomu rastlanmayan çocukların "gizli taşıyıcı" olduğu yönünde kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Çin'de 10 yaşında bir çocuğun salgının başladığı merkezi ziyaret ettiği ancak hastalığa yakalandığı yönünde bulguya rastlanmadığını hatırlatan Frieden, "Ailesi çocuğun teste tabi tutulmasında ısrar edince, virüs taşıdığı ortaya çıktı. Demek ki çocuklar virüsü taşımalarına rağmen semptom göstermiyorlar. Bu herkes için büyük bir risk" dedi.



İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen ve kısa sürede 70'den fazla ülkeye yayılan yeni tip corona virüsten dünya genelinde şu ana kadar 90 bine yakın kişi etkilendi. Covid-19 salgınına yakalanan 3 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.