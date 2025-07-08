Çocuklar kaçamadı: Felaketten geriye fotoğrafları kaldı
ABD'nin Teksas eyaletindeki sel felaketi, hayatını kaybeden çocukların sayısı nedeniyle, yakın tarihteki felaketlerden ayrılıyor.
Teksas'ta en az 104 kişinin ölümüne yol açan sel, son 50 yılın en ölümcül sel felaketleri arasında yer alıyor.
Dün itibarıyla ölenler arasında en az 27 çocuk bulunuyordu. Bu sayı, toplam can kayıplarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Guadalupe Nehri kıyısında selin vurduğu Mystic Kamp'tan 10 kız çocuğu hala kayıp.
Amerikan Washington Post gazetesine göre bu tür felaketleri önlemeye yönelik modern tahmin ve iletişim çağında bu sayı daha da sarsıcı hale geldi.
Hayatta kalan çocukların, olayların etkisi geçtikten çok sonra bile psikolojik travma yaşayacakları tahmin ediliyor. Washington Post'a konuşan Vermont Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Alice Fothergill, bunun ayrılık kaygısı, kabuslar, depresyon, riskli davranışlarda bulunma veya aktivitelerden geri çekilmeyi içerebileceğini söyledi.
ÇOCUKLARI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ
Teksas'taki felakete ilişkin paylaşılan bir fotoğraf, sel sularına kapılan kampçı çocuklar ve danışmanlarından oluşan bir ekibi gösteriyor.
13 kız çocuğu ve iki danışman, Camp Mystic'in Bubble Inn kulübesinde kalıyordu. Bu kulübede Twins kulübesiyle birlikte 8-10 yaşlarındaki en küçük kızlar kalıyordu.
Kulübeler nehre 500 metreden daha yakındı ve bu nedenle Guadalupe nehri ve yakındaki bir dere olmak üzere iki yönden su alıyordu, bu da çocukların kaçışını özellikle zorlaştırdı.
Selde kaybolan 27 kız çocuğu ve danışmanlarının hayatını kaybettiği açıklandı.
Kampın ortak sahibi Dick Eastland'ın Twins ve Bubble Inn kulübelerindeki çocukları kurtarmaya çalışırken öldüğü bildirildi. Eastland'ın cesedi, kurtarmaya çalıştığı üç kızın cesediyle birlikte bir cipin içinde bulundu.
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