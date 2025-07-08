Çocuklar kaçamadı: Felaketten geriye fotoğrafları kaldı

Teksas'ta en az 104 kişinin ölümüne yol açan sel, son 50 yılın en ölümcül sel felaketleri arasında yer alıyor.

Dün itibarıyla ölenler arasında en az 27 çocuk bulunuyordu. Bu sayı, toplam can kayıplarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Guadalupe Nehri kıyısında selin vurduğu Mystic Kamp'tan 10 kız çocuğu hala kayıp.

Amerikan Washington Post gazetesine göre bu tür felaketleri önlemeye yönelik modern tahmin ve iletişim çağında bu sayı daha da sarsıcı hale geldi.

Hayatta kalan çocukların, olayların etkisi geçtikten çok sonra bile psikolojik travma yaşayacakları tahmin ediliyor. Washington Post'a konuşan Vermont Üniversitesi'nden sosyoloji profesörü Alice Fothergill, bunun ayrılık kaygısı, kabuslar, depresyon, riskli davranışlarda bulunma veya aktivitelerden geri çekilmeyi içerebileceğini söyledi.