Çocuklara tecavüz edenler hadım edilecek

Madagaskar parlamentosu 2 Şubat'ta, çocuklara tecavüz edenlerin hadım edilmesini içeren bir yasayı onayladı.



Eski yasaya göre reşit olmayan birine tecavüz etmekten suçlu bulunanlar 5 ila 20 yıl arasında zorunlu çalışma cezasına çarptırılıyordu.



Ancak yeni yasa, 10 yaşın altındaki bir çocuğa tecavüz etmekten suçlu bulunanların "ameliyatla hadım edileceğini" ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılacağını belirtiyor.



Kurban 10 ile 13 yaşları arasındaysa suçlu kimyasal olarak hadım edilecek ve 15 ila 20 yıl zorunlu çalışma cezasıyla karşı karşıya kalacak. Tecavüzcü reşit olmadığında ise hadım cezası almayacak.



Tasarı, geçen ay Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina tarafından önerildi ve partinin geçen yılki yeniden seçim kampanyasında en önemli kampanya vaatlerinden biri haline geldi.

KİMYASAL HADIM YETERİNCE CAYDIRICI DEĞİL



Kazakistan, pedofililerin "kimyasal olarak hadım edildiği" mevcut yasanın çocuklara tecavüz edenleri caydırmadığı yönündeki şikayetler üzerine 6 Şubat'ta pedofillerin "cerrahi olarak hadım edilmesine" yönelik yasa tasarısını duyurdu.



Yasa tasarısı, kendisine dondurma karşılığında para teklif eden bir pedofilinin istismarına maruz kalan beş yaşındaki Erkezhan Nurmakhan'ın ölümünün ardından geldi.



Daha önce de sabıkası bulunan 48 yaşındaki Saidolim Gayibnazarov, ömür boyu hapis ve kimyasal hadım cezasına çarptırıldı.



Kazakistan İçişleri Bakan Yardımcısı Igor Lepikha, cerrahi hadımlığın "tartışmalı" olduğunu söyledi.