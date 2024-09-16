Çocukların uygunsuz görüntülerini çeken eski BBC sunucusu Edward, hapis yatmayacak

Eski BBC sunucusu Huw Edwards, çocukların uygunsuz görüntülerini çekmesi nedeniyle yargılandığı davada ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

63 yaşındaki Edwards, temmuz ayında kendisine WhatsApp üzerinden gönderilen ve aralarında yedi ile dokuz yaşlarında bir çocuğun pornografik videolarının da bulunduğu 41 yasadışı görüntüyle ilgili olarak çocukların uygunsuz görüntülerini yayınlamaktan suçlu bulunmuştu.

BBC'nin amiral gemisi haber programının uzun süre yüzü olan eski İngiliz haber sunucusu, suçunu kabul etti.



Londra mahkemesindeki Yargıç Paul Goldspring, Edwards'ı iki yıl ertelemeli altı ay hapis cezasına çarptırdı.

Yani Edwards bu süre içinde başka bir suç işlemediği müddetçe hapse girmeyecek.

Çocukların uygunsuz görüntülerini çekme suçu, Edwards'a gönderilen görüntülerle ilgili.

Savcılar Edwards'ın söz konusu görüntüleri gerçekten çektiğini iddia etmemişti.