Çocuklarına "Chat Yipiti" ismini verdiler

Kolombiya’nın Cereté kentinde bir aile, yeni doğan kızlarına “Chat Yipiti” ismini verdi. İsmin, popüler yapay zeka programı ChatGPT’ye atıf niteliğinde olduğu belirtiliyor. İlginç olmasına rağmen bebek, Ulusal Nüfus Kayıt Ofisi’nde herhangi bir itiraz olmadan kaydedildi.



Ailenin açıklamasına göre isim, yapay zeka çağını onurlandırmak amacıyla seçildi. Ancak sosyal medyada bu karar geniş tartışmalara yol açtı; birçok kullanıcı, çocuğun gelecekte bu isimden kaynaklı olası zorluklarla karşılaşabileceğini belirtiyor.

DAHA ÖNCE DE İLGİNÇ İSİMLER VERİLDİ

Kolombiya’da bu tür sıra dışı isimler geçmişte de kayıtlara geçmişti. “Maicol Yordan” ve “Brayan Spears” gibi sporcular veya ünlülerden esinlenen isimler tartışma yaratmış, “Miperro” (Köpeğim) veya “Satanás” (Şeytan) gibi isimler ise çocuğun onurunu ihlal ettiği gerekçesiyle kayıtlardan çıkarılmıştı.



Uzmanlar, alışılmadık veya alay konusu olabilecek isimlerin çocuklarda özgüven, sosyal uyum ve duygusal sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Latin Amerika’da ise Hollywood yıldızlarından, film karakterlerinden veya tarihî figürlerden esinlenen yaratıcı isimler oldukça yaygın.