Çocuklarını fırına koyarak öldüren anneye müebbet hapis

ABD’de 2017 yılında korkunç bir cinayet işlendi. Olay anne Lamora Williams’ın bir gece polisi arayıp kendisinin evde yokken çocuklarının ölmüş olduğunu bildirmesi üzerine ortaya çıktı.



Williams polise verdiği ifadede gündüz işte olduğunu, kendisi evde yokken çocukların bakıcıyla kaldığını söyledi. Akşam eve döndüğünde çocukları ölü halde yerde yatarken gördüğünü aktaran kadın evdeki sobanın çocukların üzerine düştüğünü öne sürdü.



Mahkemede sunulan delillere göre kadının çocuklarını fırına koyarak diri diri yaktığı iddia edildi. Independent’ın haberine göre, çocukların otopsi raporunda, kuru ısıdan ve uzun süre ısıya maruz kalmaktan kaynaklanan termal değişiklikler yaşadıkları belirtildi. Raporda ''Bu dereceye ulaşmak için çok uzun zamana ihtiyaç vardır'' ifadesi yer aldı.



2 çocuğunu fırına atarak öldürdüğü belirtilen ve daha önce de 14 farklı suçtan hüküm giyen kadının psikolojik sorunları olduğu bildirildi. Williams, şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

