Çok sayıda cinayetle bağlantıları var: "Zizian" grubunun lideri tutuklandı

ABD'nin Maryland eyaleti polis ekipleri, "Zizians" olarak bilinen ve tarikat benzeri bir yapıya sahip olduğu öne sürülen grubun lideri Jack LaSota’nın tutuklandığını duyurdu.

34 yaşındaki LaSota, pazar günü bir diğer grup üyesi 33 yaşındaki Michelle Zajko ile birlikte Maryland’de gözaltına alındı.

Yetkililer, LaSota ve Zajko'nun izinsiz giriş, yetkililere engel olma ve ruhsatsız silah bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti. İki sanığın kefalet duruşmasının salı günü Allegany Bölge Mahkemesi’nde yapılması bekleniyor.



CİNAYETLERLE BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Zizian grubunun, Ocak ayında ABD-Kanada sınırında bir ABD sınır devriyesi ajanının öldürülmesi de dahil olmak üzere Vermont, Pennsylvania ve Kaliforniya'da işlenen beş cinayetle bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. 44 yaşındaki sınır devriyesi ajanı David Maland, 20 Ocak’ta Vermont'un Coventry kentinde meydana gelen silahlı çatışmada hayatını kaybetmişti.



Yetkililer, Maland’ın ölümünün ardından başlatılan soruşturmayla ilgili ayrıntı vermekten kaçınırken, Associated Press'in yürüttüğü araştırmalar, grubun çevrimiçi ortamda tanışan, anarşist görüşleri benimseyen ve giderek daha radikalleşen bir grup bilgisayar bilimcisi olduğunu iddia ediyor.



ZİZ KİMDİR?

LaSota, internette "Ziz" adıyla tanınıyor ve şiddet içeren söylemlerle dolu bir blog yazıyor. Blogunda, beynin iki yarım küresinin ayrı değerlere ve cinsiyetlere sahip olabileceği ve "birbirlerini öldürmek isteyebileceği" gibi radikal teorilere yer veriyor.



Kendisini transgender bir kadın olarak tanımlayan LaSota, özellikle yapay zeka tehlikeleri konusunda tartışmalar yürüten grupları hedef alan eleştirileriyle biliniyor.



LaSota, Associated Press'in iletişim taleplerine yanıt vermezken, avukatı müvekkilinin cinayetlerle herhangi bir bağlantısı olup olmadığına dair yorum yapmaktan kaçındı. Hafta sonu gerçekleştirilen tutuklama öncesinde, LaSota’nın iki farklı eyaletteki mahkeme duruşmalarına katılmadığı ve hakkında yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.



Yetkililer, LaSota ve Zajko’nun tutuklanmasının ardından soruşturmanın genişletildiğini belirtti.

