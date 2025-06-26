Çöken buzul köyü yutmuştu: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan ve buzul çökmesi nedeniyle neredeyse yok olan Blatten köyünde, bir ay sonra bir cesedin bulunduğu açıklandı.



Kanton polisinden yapılan açıklamaya göre, afetin yaşandığı köyde bir ceset bulunduğu, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

