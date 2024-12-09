HTŞ lideri Colani kimdir? Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri olan Muhammed Colani kaç yaşında, nereli?
Muhammed Colani, sosyal medya gündeminde en çok merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri olan Muhammed Colani'nin, Suriye'de Esad rejiminin düşmesinde büyük pay sahibi olması nedeniyle hayatıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya başladı. Peki, Colani kimdir? İşte Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri olan Muhammed Colani'nin hayatı.
Muhammed Colani, sürgünde olan Suriyeli bir ailenin oğlu olarak 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya geldi. Asıl adı Ahmed Hüseyin el Şara, takma adının okunuşu ise Ebu Muhammed El Golani'dir.
Ailesi 1967'de savaş sırasında Golan Tepeleri'ndeki evlerini terketmek zorunda kaldı. Bu nedenle Colani takma adını kullanıyor.
1980'lerin sonuna doğru ailesi Suriye'ye döndü. 2003'te ABD işgaline karşı mücadele etmek için Irak'a giderek El Kaide'ye katıldı.
Irak'ta bir süre Amerikan hapishanesinde kaldı.
2011'de iç savaşın patlak vermesiyle Suriye'de ortaya çıktı. El Kaide bağlantılı Nusra Cephesini kurdu. Bu örgüt daha sonra Heyet Tahrir Eş-Şam'a dönüştü.
Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ), 2016'da El Kaide ile bağlarını kopardı.
Colani, uluslararası meşruiyet kazanabilmek için daha organize hareket etmeye ve ele geçirdikleri bölgelerde düzgün bir yönetim oluşturmaya çalışıyor.
Yönetimleri altındaki topraklarda azınlıkları koruyacakları sözü verdi.
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