Çölde kayak hayali: Dünyanın en büyük şantiyesi genişliyor

Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında inşa edilen Trojena kayak merkezi, ülkenin en büyük inşaatı Neom’un en dikkat çekici parçası olarak 2029 Asya Kış Oyunları’na ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Ancak projedeki gecikmeler ve belirsizlikler, planlanan tarihe yetişip yetişemeyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

KIŞ OYUNLARI İÇİN ALTERNATİF ARAYIŞI

Financial Times’ın haberine göre, Suudi yetkililer projedeki gecikmeler nedeniyle 2029 Asya Kış Oyunları’nı Güney Kore veya Çin’e taşıma seçeneğini gündeme aldı.

Oyunların daha sonraki bir tarihte Suudi Arabistan’da yapılması değerlendiriliyor. Gazete, mayıs ayında Neom’un yeni bir CEO atadığını ve proje hedeflerinin kapsamlı biçimde gözden geçirildiğini de hatırlattı.

DÜNYANIN İLK "DİKEY KAYAK MERKEZİ"

Deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikteki Cebel el-Lawz Dağı üzerinde konumlanan Trojena, 870 mil karelik alana yayılacak.

Projede yaklaşık 30 kilometrelik kayak pistleri, 12 otel, alışveriş merkezleri, restoranlar ve 15 milyar galon su kapasiteli yapay bir göl planlanıyor.

Neom yöneticisi Philip Gullett, bölgenin yüksek rakımı sayesinde yapay karın yanı sıra doğal karın da kullanılabileceğini belirtiyor.

TEKNİK VE ÇEVRESEL ZORLUKLAR

Bloomberg’e göre en büyük zorluklar arasında göl için yeterli miktarda suyun dağa pompalanması, yüksek miktarda yapay kar üretimi ve dağlık arazide inşaatın yönetilmesi yer alıyor.

Çölün ortasında böylesine iddialı bir kış sporları tesisi, Suudi Arabistan’ın ekonomik ve siyasi dönüşüm projesinin sembolü olarak görülüyor.

Ancak gecikmeler, ülkenin devasa yatırım stratejisinin uygulanabilirliği konusunda uluslararası alanda soru işaretleri yaratıyor.



