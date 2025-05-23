Çölde kaybolan 7 göçmen ölü bulundu

Kuzey Afrika ülkesi Libya’nın güneyindeki Kufra kenti çölünde kayıp Sudanlı düzensiz göçmenlerden yedisinin cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı.



Libya İlk Yardım ve Ambulans Servisi'nden yapılan açıklamada, Kufra Çölü'nde kaybolan Sudanlı düzensiz göçmenlerden 22’sinin sağ kurtarıldığı kaydedildi.



Sudanlı yedi göçmenin cesedine ulaşıldığı, beş göçmenin ise hâlâ kayıp olduğu aktarıldı.



Sudan’daki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk eden Sudanlı göçmenlerin bir kısmı uzun bir çöl yolculuğunun ardından Libya'ya ulaşıyor. Araçları bozulan veya kaybolanlar ise çölde susuzluktan hayatını kaybediyor.



Libya’nın güneyindeki Kufra Belediyesi, 12 Ocak 2025’te kentteki Sudanlı göçmen sayısının 100 bine yaklaştığını ve belediye imkanlarının bu sayıyı barındırma imkanının bulunmadığını açıklamıştı.

