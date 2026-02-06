Coldplay konserindeki skandalla tanındı. Rekor fiyatla bilet satıyor

Coldplay konserinde yaşanan ve sosyal medyada viral olan “öpücük kamerası” görüntülerinin ardından dünyanın gündemine oturan Kristin Cabot, bu kez bir kriz iletişimi konferansında açılış konuşmacısı olmaya hazırlanıyor.

Astronomer şirketinin eski insan kaynakları yöneticisi Cabot, PR Week tarafından düzenlenen ABD Kriz İletişimi Konferansı’nda Washington’da sahne alacak. Konferans biletleri 750 ila 875 dolar arasında değişiyor.

“Anlatıyı Geri Almak” başlıklı sunumda Cabot’un, skandal sonrası itibarını yeniden inşa etme sürecini ele alması bekleniyor.

16 SANİYELİK GÖRÜNTÜ KRİZE DÖNÜŞTÜ

Cabot’un sosyal medyada ün kazanmasına neden görüntü, Temmuz 2025’te bir Coldplay konserinde kaydedildi.

Stadyum ekranına yansıyan görüntülerde Cabot, çalıştığı şirkette dönemin CEO’su Andy Byron ile samimi bir şekilde görülmüş, kameranın yakınlaşmasıyla ikili kadrajdan kaçmaya çalışmıştı.

Coldplay solisti Chris Martin, o an için “Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar” diye espri yapmıştı. Ancak 16 saniyelik bu görüntü, kısa sürede sosyal medyada yankı bulmuş, her iki yönetici de görevlerinden istifa etmişti.

Cabot daha sonra evli olduğunu ancak eşinden ayrı yaşadığını açıklamıştı.

“TEPKİ ORANTISIZDI”

53 yaşındaki Cabot, olay sonrası yoğun çevrim içi taciz, tehditler ve alaycı paylaşımlarla karşı karşıya kaldığını, bunun yaşamını ve kariyerini kökten değiştirdiğini dile getirdi.

Konserde alkol aldıktan sonra “kötü bir karar” verdiğini kabul eden Cabot, buna karşın tepkilerin aşırı ve özellikle kendisine yönelmiş olduğunu savundu.

Cabot ayrıca, Byron’la uzun süreli bir ilişki yaşamadıklarını da vurguladı.

“KÖTÜ BİR KARAR VERDİM VE BEDELİNİ KARİYERİMLE ÖDEDİM”

PR Week’in tanıtım metninde, Cabot’un konuşmasının medyada olumsuz şekilde öne çıkan kadınların maruz kaldığı kamusal linç olgusuna da odaklanacağı belirtildi. Etkinlik, iletişim liderlerini ve kriz yönetimi uzmanlarını bir araya getiren tek günlük bir organizasyon olarak biliniyor.

Cabot ise geçen yıl The New York Times’a verdiği röportajda, “Kötü bir karar verdim ve bunun bedelini kariyerimle ödedim. Ama çocuklarımın şunu bilmesini istiyorum… Hata yapabilirsiniz, ama bunun için ölümle tehdit edilmemelisiniz.” ifadelerini kullanmıştı.