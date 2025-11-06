Collins Sözlüğü 2025’in kelimesini seçti: Vibe Coding nedir?

Collins Sözlüğü, 2025’in ruh halini, dilini ve kaygılarını yansıtan “yılın kelimesi” olarak “vibe Coding” ifadesini seçti. İki kelimeden oluşan bu terim, programlama kodunu manuel olarak yazmak yerine yapay zekaya bir uygulama veya web sitesi oluşturma görevini tanımlayarak yazılım geliştirme sürecini sadeleştiriyor.

Yapay zekanın, bazı geliştiricilerin “kodun varlığını bile unuttuğu” bir akış hissi yaratabildiğini belirten bu kavram, OpenAI’nin kurucu ortağı Andrej Karpathy tarafından Şubat ayında ortaya atıldı.

Basitçe, bir kullanıcı “bana haftalık öğünlerimi planlayan bir uygulama yap” dediğinde, yapay zekanın bu yönergeyi koda dönüştürmesi “vibe Coding” olarak adlandırılıyor. Independent'ta yer alan habere göre, kodlama bilmeyenlerin de temel uygulamalar geliştirmesini mümkün kılan bu yöntem, dijital üretimi daha erişilebilir hale getirse de henüz hatasız veya tamamen güvenilir değil.

Dikkat çeken diğer kelimeler

Collins’in kısa listesinde, 2025’in kültürel atmosferini yansıtan başka yeni ifadeler de yer aldı:

• Clanker: Star Wars evreninde robotları tanımlayan bu kelime, yapay zeka destekli makinelerle ilgili hayal kırıklıklarının TikTok’ta paylaşılmasıyla yeniden popüler oldu.

• Aura farming: İnsanların “havalı görünmek” için, kameraların çektiğini bilerek sergilediği davranışlar.

• Broligarşi: Büyük teknoloji şirketlerinin sahiplerinin siyasi nüfuzunu anlatan birleşik kelime.

• Biohacking: Sağlığı ve uzun ömürlülüğü artırmak için vücudun doğal süreçlerine müdahale etme pratiği.

• Coolcation: Sıcak bölgeler yerine serin iklimlerde tatil yapma eğilimi.

• Glaze: Birini abartılı biçimde övmek veya pohpohlamak.

• Henry: “Yüksek gelirli ama henüz zengin olmayan” kişileri tanımlayan kısaltma.

• Micro-retirement: Kısa süreli, kişisel ilgi alanlarına odaklanmak için verilen iş araları.

• Taskmasking: İşyerinde üretken görünme illüzyonu yaratma davranışı.