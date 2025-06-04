Colorado’daki saldırıda 12 kişi yaralanmıştı: Şüphelinin ailesi gözaltına alındı

ABD’nin Colorado eyaletinde Gazze’de rehin tutulan İsraillilere destek için yapılan yürüyüşe molotof kokteyli ile saldırı düzenleyerek 12 kişiyi yaralayan Mohamed Sabry Soliman isimli şüphelinin aile üyeleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.



ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Haziran'daki saldırıyla ilgili suçlama yöneltilen Mısır vatandaşı şüphelinin 3 Haziran Salı günü gözaltına alındığını açıkladı. Soliman’ın ailesinin “hızla sınır dışı edilebileceği” belirtildi.



AİLESİNİN OLASI DAHLİ ARAŞTIRILIYOR



Soliman’ın ABD’de yasadışı bir şekilde bulunduğu, turist vizesinin ve çalışma izninin süresinin dolduğu, ailesinin ise Colorado Springs’te ikamet ettiği belirtildi. Bakan Noem, Soliman’ın “hukukun tam manasıyla yargılanacağını” ifade ederken, federal yetkililer de “ailesinin bu korkunç saldırı hakkında ne ölçüde bilgi sahibi olduğunu ve eğer bilgileri varsa herhangi bir destekte bulunup bulunmadığını” araştırdıklarını açıkladı.



ABD basınına yansıyan haberlere göre, Soliman ailesinde ikisi genç, üçü küçük çocuklar olmak üzere beş çocuk bulunuyor. FBI ve polis, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, ailenin soruşturmayı yürüten yetkililer ile işbirliği yaptığını bildirmişti. Şüpheli de verdiği ifadede tek başına hareket ettiğini söylemişti.



“EN ERKEN BU AKŞAM SINIR DIŞI EDİLEBİLİR”



Beyaz Saray da Soliman’ın ailesinin ICE tarafından gözaltına alınmasına dair açıklama yaptı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, ailenin “hızlandırılmış sınır dışı” için gözaltına alındığı ve “en erken bu akşam” sınır dışı edilebileceği belirtildi.



İç Güvenlik Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre, Soliman ABD’ye 2022 yılında turist vizesiyle girmiş, bir sonraki ay iltica başvurusu yapmış ve vizesinin sona erdiği Şubat 2023’ten sonra da ABD’de kalmayı sürdürmüştü.



ABD basınına yansıyan haberlere göre, 45 yaşındaki Soliman “tüm Siyonistleri öldürmek istediğini” ancak kızı liseden mezun olana kadar beklediğini anlatmıştı. Cinayete teşebbüs, saldırı ve federal nefret suçu ile suçlanan şüphelinin saldırı sırasında “Filistin’e özgürlük” diye bağırdığı ifade edilmişti.