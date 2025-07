Çölü ikiye bölecek: Dünyanın en büyük şantiyesinde inşaat sürüyor

Yeni hava görüntüleri, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz yakınlarındaki çöl bölgesinde inşa edilmekte olan dünyanın en büyük şantiyesini bir kez daha gözler önüne serdi.



Bu uydu görüntüleri, Neom şirketine ait "The Line" isimli projenin şekillenmeye başladığını ortaya koyuyor.



Dünyanın en büyük inşaat sahası olan Neom, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ülke ekonomisini enerji ihracatına bağımlılıktan kurtarmayı hedefleyen Vizyon 2030 planının amiral gemisi niteliğinde.



Gecikmeler ve bütçe aşımlarıyla karşılaşan projeyle ilgili yetkililer, bu dev girişimin kapsamını ve uygulanabilirliğini gözden geçiriyor. Bu amaçla yeni bir CEO da atandı.



500 METRELİK PARALEL YAPILAR



Projenin en iddialı parçası olan The Line, çölün ortasında uzanan, paralel inşa edilecek 500 metre yüksekliğinde iki gökdelenden oluşacak şekilde tanıtıldı. Suudi yetkililer, The Line’da 2030 yılına kadar 1 milyon 500 bin kişinin yaşayacağını öngörüyordu.



The Line’ın operasyon direktörü Giles Pendleton, iki hafta önce yaptığı paylaşımda, Temmuz ayında inşaatın aktif şekilde ilerlediğini doğruladı.



Pendleton, “THE LINE inanılmaz bir hızla şekilleniyor ve bununla inanılmaz gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

UYGULANABİLİRLİĞİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR



Suudi Arabistan, bu ay danışmanlık firmalarına The Line’ın uygulanabilirliğini yeniden değerlendirmeleri yönünde talimat verdi. Bu adım, projenin ölçeğinde ve önceliklerinde yapılabilecek olası değişiklikler ile genel harcama planının gözden geçirilmesiyle bağlantılı.



Reuters’a göre, petrol fiyatlarındaki düşüş Suudi bütçesi üzerinde baskı yaratıyor ve bu durum ekonomik çeşitlendirme planlarının finansmanını zorlaştırıyor.



Bununla birlikte, diğer Körfez ve Arap ülkeleri de küresel yatırımcıları ve turistleri çekmek amacıyla ileri teknolojiler ve lüks projelere büyük sermaye akıtıyor.



Körfez kraliyetleri, aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik önemli yatırım taahhütlerinde bulunmuştu.