Columbia Üniversitesi’nden Filistin’e destek eylemcilerine disiplin cezası

ABD’deki Columbia Üniversitesi, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze ile dayanışma ve Filistin’e destek için düzenlenen protestolara katılan yaklaşık 80 öğrenci hakkında çeşitli disiplin cezaları uygulama kararı aldı. Verilen cezalar arasında okuldan atılma ya da uzaklaştırılma ve akademik derecelerin iptali gibi yaptırımların olduğu ifade edildi.



El Cezire haber sitesinin aktardığına göre, okulun İsrail ile tüm finansal bağlarını koparması için kampanya yürüten Columbia Üniversitesi Apartheid Divest (CUAD) isimli grup, konuya ilişkin açıklama yaparak yaklaşık 80 öğrencinin 3 yıla kadar süreyle ya okuldan atıldığını ya da uzaklaştırıldığını bildirdi.



Üniversiteden yapılan açıklamada ise öğrencilere verilen cezaların Mayıs 2025’te Butler Kütüphanesi’nde ve 2024 ilkbaharında Mezunlar Haftasonu’nda düzenlenen eylemler dolayısıyla verildiğine işaret edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, “Akademik faaliyetlerin sekteye uğratılması, üniversite politikalarını ve kurallarını ihlal eder ve bu tür ihlaller muhakkak bazı sonuçlar doğurur” denildi.



“MÜCADELEYE BAĞLIYIZ”



CUAD eylem grubu, üniversitenin öğrencilere uyguladığı bu yaptırımların daha önce Filistin ile bağlantılı olmayan protestolar ile ilgili verilen yaptırım kararlarını büyük ölçüde aştığına dikkat çekti. CUAD, bu tür adımlar karşısında yılmayacaklarını belirterek, “Filistin’in özgürleşmesi için mücadeleye bağlıyız” ifadelerini kullandı.



2024 yılında Columbia Üniversitesi’nde başlatılan Filistin’e destek eylem çadır kampları, önce ABD’de, ardından tüm dünyada Filistin’e destek ve İsrail’e tepki eylemlerinin yapılmasının fitilini ateşleyen gelişmelerden biri olmuştu. Üniversite yönetiminin polise izin vermesi üzerine New York polisi Columbia kampüsüne girerek onlarca kişiyi gözaltına almıştı.



Üniversitenin baskılarına karşın eylemci öğrenciler bu sene mayıs ayında final sınavlar sırasında Butler Kütüphanesi’nde bir kez daha eylem yapmış, İsrail ordusu ile bağlantılı şirketlerle yatırım ilişkilerine son verilmesini istemiş ve Gazze’deki Filistinlilerle dayanışmalarını ifade etmişti.



Öte yandan, Columbia Üniversitesi’nden yapılan açıklamada kaç öğrenciye disiplin cezası verildiği belirtilmedi.

