Concorde’un kokpitinden. Eski pilotlar süpersonik uçuş deneyimini anlattı

Concorde, Kasım 2003'te emekli edilene kadar yaklaşık 27 yıl boyunca Atlantik’i üç buçuk saatten kısa sürede geçen tek yolcu uçağı oldu. Ses hızının iki katıyla uçan bu uçakta yalnızca 100 yolcu taşınabiliyor, bilet fiyatları ise oldukça yüksek oluyordu.

AMERİKALI ASTRONOTLARDAN BİLE AZ CONCORDE PİLOTU VAR

Uçağı yalnızca iki havayolu işletmişti: British Airways ve Air France. Bu süre boyunca, British Airways’te görev yapan Concorde pilotlarının sayısının, Amerikalı astronotlardan bile az olduğu söylenir.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, Concorde’un en başından itibaren görev alan isimlerden biri Peter Duffey isimli pilot. 2024’te 98 yaşında hayatını kaybeden Duffey, 2. Dünya Savaşı’nda Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotu olarak uçmuş, daha sonra Concorde eğitim programının mimarlarından biri olmuştu.

“OTOBÜSTEN FORMULA 1 ARACINA GEÇMEK”

Bir diğer öncü pilot Jock Lowe ise uçağın 1969’daki ilk test uçuşu günü 25 yaşına girmişti. Lowe, Concorde’u “otobüsten Formula 1 aracına geçmek” olarak tanımlıyor ve 2001’e kadar uçakta görev yaparak British Airways’in en uzun süre Concorde uçuran pilotu unvanını almıştı.

Concorde, karada ses hızını aşamadığı için kalkıştan sonra bir süre subsonik uçuyor, Atlas Okyanusu’na ulaştığında Mach 1’i geçiyordu.

Mach 1 geçildiğinde kokpitteki göstergelerde kısa bir titreşim olur, ardından yolculara anons yapılırdı: “Ses hızına ulaştık. Supersonik uçuş dünyasına hoş geldiniz.”

Yaklaşık 60 bin feet irtifada, pilotlar Dünya’nın eğriliğini ve siyaha dönen gökyüzünü net biçimde görebiliyordu.

ÜNLÜ YOLCULAR VE AÇIK KOKPİT

11 Eylül saldırılarından önce Concorde’da kokpit kapısı yolculara açıktı. Uçak, pilot Richard Westray’in deyimiyle “100 kişinin paylaştığı büyük bir özel jet” gibiydi.

Elton John, Mick Jagger, Paul McCartney, Muhammed Ali ve eski ABD Başkanı Richard Nixon gibi birçok ünlü isim Concorde yolcuları arasındaydı.

Pilot John Tye, Elton John ile ilk karşılaşmasını “tam anlamıyla nutkum tutulmuştu” sözleriyle anlatıyor.

UÇAĞA VEDA ZAMANI

2000 yılında Air France’a ait bir Concorde’un düşmesi, ardından 11 Eylül saldırıları ve artan bakım maliyetleri, uçağın geleceğini belirledi. Son ticari Concorde uçuşu Kasım 2003’te gerçekleştirildi.

Tye için bu veda beklenmedikti. Ağustos 2000’de Heathrow’da kalkışa hazırlanırken gelen bir telefonla uçağı kapıya geri götürdü. “O an bunun son olacağını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

“CONCORDE PİLOTU” KİMLİĞİ

Concorde’un emekliliği, birçok pilot için duygusal bir kırılma noktası oldu. John Tye ise 2022’ye kadar British Airways’te uçmayı sürdürdü. Yıllar içinde “Concorde pilotu” kimliğiyle anılmaya devam etti.

Concorde’da görev yapan yalnızca iki kadın pilot vardı. British Airways’ten Barbara Harmer ve Air France’tan Beatrice Vialle.