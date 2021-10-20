COP 26 İklim Zirvesi: COP26 nedir, neden önemli?

COP NEDİR?



Birleşmiş Milletler öncülüğünde imzalanan küresel ısınmaya yönelik hükümetler arası ilk çevre sözleşmesinin (United Nations Framework Convention on Climate Change) yürürlüğe girdiği 1994 yılından beri her yıl taraflar konferansı düzenlenmektedir. Bu toplantılar kısaca "COP" olarak da adlandırılır.



Sözleşme, insan kaynaklı çevresel kirliliklerin iklim üzerinde tehlikeli etkileri olduğunu kabul ederek atmosferdeki sera gazı oranlarını düşürmeyi ve bu gazların olumsuz etkilerini en aza indirerek belli bir seviyede tutmayı amaçlar.



COP26 NE ZAMAN?



Bu yıl düzenlenecek COP26, 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın en büyük şehri Glasgow'da yapılacak.



COP26 NEDEN ÖNEMLİ?



COP26, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana kaydedilen gelişmenin değerlendirileceği ilk zirve olması açısından önem taşıyor.

KARBON EMİSYONUNUN SIFIRA İNDİRİLMESİ İSTENİYOR



2015 yılında 21. Taraflar Toplantısı’nda (Conference of the Parties / COP21) imzaya açılan Paris İklim Anlaşması ile küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerden dünya genelinde karbon emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi isteniyor.

KÜRESEL ORTALAMA SICAKLIĞI 2 DERECE AZALTMA HEDEFİ



Söz konusu anlaşma, yüzyılın ikinci yarısına kadar küresel ortalama sıcaklığı en az 2.0 derece azaltma hedefinin yanı sıra fosil yakıt kullanımını da devreden çıkarmayı öngörüyor.



Bu alanda atılan adımlara ve yapılan planlara sadık kalmak için COP zirveleri büyük önem taşıyor. Bu zirvede mutabık kalınan konulardan biri, beş yılda bir "yolun neresinde olduğumuzu" görmek için değerlendirme yapmak. Bu değerlendirmelerin ilki 2020 yılına işaretliydi ancak coronavirüs salgını nedeniyle COP26, 2021'e ertelendi.



Paris Anlaşması'nın yapıldığı COP21'de herkesin uymakla yükümlü olduğu belirlenen hedefler şunlardı:



Sera gazlarını azaltılmak



Yenilenebilir enerji üretimine hız vermek



Küresel ısınmayı 2°C'nin "oldukça altına" indirmek ve mümkünse 1,5°C ile sınırlamak



İklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeleri için yoksul ülkelere maddi yardım yapmak.

COP26 HEDEFLERİ NELER?

"1.5" hedefini canlı tutmak.



Fosil yakıttan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmının atmosfere girmesi engellendiği sürece, bir miktar kömürü kullanmaya devam etme olasılığını açık bırakan "azaltılmamış" kömür kullanımına kesin bir son kullanma tarihi koymak.

Zengin ülkelerin kabul ettiği, gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıt emisyonlarını azaltmalarına ve krizin etkilerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlamak.



14-19 yıl içinde tüm yeni araba satışlarını sıfır emisyon salınımlı yapmak.



Ormanlar atmosferden karbonu uzaklaştırmada çok önemli bir rol oynadığından, on yılın sonunda ormansızlaşmaya son vermek.



Karbondioksitin ısınma gücünün 80 katından fazla güçlü bir gaz olan metan emisyonlarını azaltmak.

COP26'YA İLGİ BÜYÜK

Glasgow'da dünya liderleri, müzakereciler ve gazeteciler de dahil olmak üzere 25.000'e kadar insanın olması bekleniyor.



On binlerce kampanyacı ve işletme de etkinlikler düzenlemek, ağ oluşturmak ve protesto gösterileri düzenlemek için orada olacak.

Konferansın sonunda ise bir tür deklarasyon yapılması bekleniyor.



