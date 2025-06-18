"Çöp Kraliçesi" 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fariba Vancor (eski adıyla Bella Nilsson), sahibi olduğu “Think Pink” adlı atık yönetim şirketi aracılığıyla ülke genelinde zehirli atıkları yasa dışı şekilde toprağa gömmekten veya doğaya bırakmaktan 19 ayrı ağır çevre suçu ile suçlu bulundu.



Mahkeme, aralarında Vancor’un eski eşi Thomas Nilsson’un da bulunduğu 10 kişiyi çevre suçlarından mahkum etti. Beş sanık 2 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı; aynı zamanda milyonlarca kron tazminat ödemeye hükmedildi. Bu tazminatlar, atıkların temizlenmesi ve alanların dekontaminasyonu için kullanılacak.

200 BİN TON ATIK DOĞAYA BIRAKILDI

Think Pink adlı şirket, 2015–2020 yılları arasında merkezi İsveç’te yaklaşık 200 bin ton atığı yasa dışı şekilde doğaya bırakmakla suçlandı. Yerel yönetimler, inşaat firmaları ve bireyler tarafından yasal yollarla atıkların bertarafı için tutulan şirketin; inşaat malzemeleri, elektronik, plastik, metal, lastik ve oyuncak gibi birçok atığı tarım arazilerine ve çeşitli arazilere gömdüğü belirlendi.



Savcılığa göre şirketin, bu atıkları çevre yasalarına uygun şekilde imha etme niyeti ya da kapasitesi yoktu. Atıkların içinde insan sağlığına ve doğaya son derece zararlı arsenik, kurşun ve cıva gibi kimyasallar da bulundu. Bir doğa rezervi yakınında bırakılan dev atık yığını ise iki ay boyunca yanarak çevre felaketine yol açtı.

"İSVEÇ'İN EN BÜYÜK ÇEVRE SKANDALI"

Dava, İsveç medyasında ülke tarihinin en büyük çevre skandalı olarak nitelendi. Şirketin iflas ettiği 2020 yılına kadar çevreye verdiği zararın büyüklüğü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.



Sanıklar suçlamaları reddederken, Vancor şirketinin yasalara uygun hareket ettiğini ve hataların kasıtlı olmadığını savundu. Vancor’un avukatı karara itiraz edeceklerini açıkladı. Benzer şekilde, 2015 öncesi şirketin CEO’su olan eski eşi Nilsson’un da temyize başvuracağı bildirildi.



Mahkeme ayrıca ana sanıklara 5 ila 10 yıl süreyle ticari faaliyet yasağı getirdi. Temizlenmesi gereken alanlar arasında Botkyrka ve Västerås belediyeleri de yer alıyor. Bu belediyelere yaklaşık 250 milyon kron tazminat ödenecek.