Çöp tesisinde parçalanmış bebek cesedi bulundu

Loeches çöp tesisinde detaylı incelemelerde bulunan polis, vahşice öldürülmüş bebeğin diğer parçalarını bulmaya çalıştı.



Ülkenin jandarma birimi Guardia Civil, trajik olaya dair detayları gün yüzüne çıkarabilmek için “Natal Operasyonu” adı verilen kapsamlı bir soruşturma başlattı.



Yapılan DNA testleri, bebeğin Latin Amerika kökenli olduğunu ve annesinin yaklaşık 40 yaşlarında bir kadın olduğunu ortaya koydu.



Salı günü, Madrid’de polis tarafından Ekvadorlu bir kadın gözaltına alındı. Yetkililer, şüphelinin Vallecas’taki evinde arama yaptı. Yerel basın, adı açıklanmayan şüphelinin evli ve çocuk sahibi bir kadın olduğunu açıkladı.

Gözaltı, kan donduran olaydan 7 ay sonra gerçekleşti.



Yetkililer, bebeğin canlı doğduğunu ancak sonrasında “şiddet uygulanarak öldürüldüğüne” dair güçlü kanıtlar bulunduğunu belirtti.



Soruşturma devam ediyor...