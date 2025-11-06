COP30 Liderler Zirvesi, Brezilya'da başladı

BM'nin bu yıl 30'uncusu düzenlenen iklim konferansı, Brezilya’nın Para eyaletinin başkenti Belem'de başladı. Zirveye katılan liderler, resmi müzakere ve karar alma alanı olarak belirlenen Mavi Bölge’de Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından karşılandı. Zirve, karşılamaların ardından heyet başkanlarının Genel Kurul salonunda iklim konusundaki resmi konuşmaları ile devam edecek. Zirvede iki gün boyunca "Ormanlar ve Okyanuslar", "Enerji Dönüşümü" ve "Paris Anlaşması’nın 10. Yılı, Ulusal Katkı Beyanları ve Finansman" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Ayrıca Brezilya Devlet Başkanlığının tropikal ormanların korunması için 125 milyar dolarlık fon sağlamayı amaçlayan girişimi olan "Tropikal Orman Sonsuza Dek Fonu" başlatılacak.

LİDERLER ZİRVESİNDE İLKLER



İki gün sürecek COP30 Liderler Zirvesi’nde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Zirveye ayrıca Suriye'den Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara katılıyor. Bu durum, "Suriye'den zirveye devlet başkanı düzeyinde ilk katılım" olma özelliği taşıyor. ABD ise COP30'a katılmıyor. Dünyanın en büyük sera gazı emisyonuna sahip ülkesi Çin'den ise zirveye Başbakan Yardımcısı Din Xuexiang katılıyor. Belçika ise devam eden federal bütçe müzakereleri nedeniyle 2018'den bu yana ilk kez zirveye katılmıyor. Brezilya'da bir araya gelen Avrupalı liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa yer alıyor.

CEVDET YILMAZ, BREZİLYA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP30 kapsamında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi. Yılmaz, Belem Climate Summit Complex'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı kapsamında ülkemizi temsilen bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde, zirve öncesinde ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldik. İklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma ve ortak geleceğimiz adına yürütülen küresel çabaların konuşulacağı COP30'un, ülkelerimiz ve dünya için somut ve adil sonuçlara vesile olmasını diliyorum."

COP30, 10-21 KASIM TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK



Liderler Zirvesi'nin ardından BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi COP30, 10 Kasım'da başlayacak. İklim değişikliğiyle mücadele için öncelikli eylemleri görüşmek üzere dünya liderlerini, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve sivil toplumu bir araya getiren konferans, 21 Kasım'a kadar sürecek. COP30, Amazonlar ve ormansızlaşmayla mücadele, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlama çabaları, yeni ulusal katkı beyanlarının (NDC) sunulması ve COP29’da verilen finansman taahhütlerinin ilerlemesi ana gündem maddeleriyle toplanacak. Bununla birlikte sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, gelişmekte olan ülkelere yönelik iklim finansmanı ile yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojiler de öne çıkan başlıklar arasında yer alacak. Türkiye'den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Fatma Varank ve İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar müzakerelerde Türkiye’yi temsil edecek. Mavi Bölgede yer alacak olan Türkiye Pavilyonunda paneller ve çeşitli etkinliklerle farklı sektörlerden uzmanlar alanlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunacak. Müzakere sonuçları, 22 Kasım’daki kapanış oturumunda açıklanacak.



Her yıl gerçekleştirilen Taraflar Konferansı, iklim kriziyle mücadelede küresel iş birliği ve yenilikçi çözümler için önemli bir platform. 1995 yılından bu yana düzenlenen COP toplantıları, sürdürülebilir iklim eylemlerinin geliştirilmesi ve ortak stratejiler belirlenmesi amacıyla dünya ülkelerini bir araya getiriyor.