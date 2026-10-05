COP31 Başkanı Kurum Fiji’de. "Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım"

"EYLEM GÜNDEMİNE YÖNELİK OLUMLU VE YAPICI GERİ DÖNÜŞLER ALDIK"



Bugüne kadar çok sayıda görüşme, toplantı ve uluslararası zirveye katıldıklarını son olarak New York’ta COP31 Eylem Gündemi'ni resmen ilan ettiklerini anlatan COP31 Başkanı Kurum, "Ülkeler, uluslararası kuruluşlar, finans kuruluşları, özel sektör ve sivil toplumdan gerçekten oldukça olumlu ve yapıcı geri dönüşler aldık. Verilen mesaj son derece açıktı; ‘Artık yalnızca hedeflerimizi ve taahhütlerimizi ortaya koymakla yetinmemeli, bu hedeflerin nasıl hayata geçirileceğine dair daha fazla odaklanmalıyız.’ Biz de COP31'i tam bu anlayışıyla aslında uygulama COP'u olarak konumlandırıyoruz" diye konuştu.



“TEMALARI BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN BİR BÜTÜN OLARAK ELE ALIYORUZ”

COP31 Başkanı Kurum daha sonra Eylem Gündemi’nin 10 öncelikli temasını ve 2035’e yönelik 6 uygulama hedefini katılımcılarla paylaşarak, "Eylem gündemimizi 10 öncelikli tema ile belirledik. Enerjiden sanayiye, yine şehirleşmeden gıdaya, okyanuslardan sağlığa kadar bütün temaları birbirini tamamlayan bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu temaları iklim ve kalkınma dönüşümünün yine birbirini tamamlayan parçaları olarak görüyoruz. Uygulamaya yön vermek amacıyla 2035 perspektifiyle 6 küresel hedef ortaya koyuyoruz.

Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35'e çıkarmayı, belediye atığı oluşumundaki öngörülen artışı en az yarı yarıya indirmeyi, binalarda enerji yoğunluğunu yine yüzde 25 azaltmayı, küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de aslında Uygulama Köprüsü dediğimiz Bridge 2035'e kadar bu mekanizmayı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu tablo aslında eylem gündemimizin bütününü ortaya koyuyor.

2035 hedeflerimizi, bunları gerçekleştirecek girişimler, mekanizmalar, taahhütler ve ortaklıklarla destekliyoruz. Kısacası COP31 Eylem Gündemi ile hedefleri eyleme, eylemi de somut sonuçlara dönüştüren bir uygulama mimarisi oluşturuyoruz" ifadelerine yer verdi.



“AMACIMIZ AÇIK; ORTAK HEDEFLERİMİZİ SOMUT UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRMEK”

COP31’in başarıya ulaşması için iş birliği çağrısını yineleyen COP31 Başkanı Kurum sözlerini şu şekilde tamamladı:

"COP31 Eylem Gündemi'mizin amacı açıktır; ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Diyalogla ilerleyelim, uzlaşıyla güçlenelim, eylemle sonuç alalım"

PRE-COP KAPSAMINDA AVUSTRALYA VE ALMANYA İLE İKİLİ GÖRÜŞME

COP31 Başkanı Kurum Fiji’deki ilk gün programı kapsamında, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi. Antalya ’ya giden süreçte son durumun ele alındığı toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "Avustralya’nın müzakerelerde ortaya koyacağı güçlü yaklaşımın; COP31’de dengeli, kapsayıcı ve uygulama odaklı sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. COP31 Başkanı Kurum daha sonra Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Devlet Sekreteri Jochen Flasbarth ile görüştü. Görüşmede enerji verimliliği, döngüsel ekonomi , yeşil sanayileşme konuları ele alındı.