COP31 Başkanı Kurum: İklim meselesi artık bir güvenlik meselesidir

"UYGULAMA HEDEFLERİMİZLE EYLEME GEÇTİĞİMİZİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

Bakan Kurum, COP31 Başkanlığı’nın 2035 Uygulama Hedefleri kapsamındaki 2035’e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35’e çıkarılması, atık üretimindeki artışın 2035’e kadar yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035’e kadar en az yüzde 25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035’e kadar en az yüzde 15’a çıkarılması, 2035’e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerinin toplumun her kesiminde tamamlamak ve son olarak yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek İklim Uygulama Köprüsü Mekanizmasının 2035’e kadar yaygınlaştırılması başlıklarını tek tek detaylandırdı.

Bu hedeflerin somut ve uygulanabilir hedefler olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, "Bu hedefler aslında bizim 1,5 derece hedefimiz, kararlılığımız doğrultusunda ortaya koyulmuş bir stratejidir. Ve bu hedeflerin gerçekleşmesiyle birlikte somut bir netice elde edeceğiz. Ne elde edeceğiz? Emisyonları azaltacağız. 2035'e kadar eylem gündemindeki hedeflerin gerçekleşmesi, bizim aslında 1,5 derece hedefimizdeki kararlılığımızı ortaya koyacak. Artık konuşmadan eyleme geçtiğimizi tüm dünyaya hep birlikte gösteriyor olacağız ve netice alacağız" dedi.

"OECD ’NİN ANALİZ KAPASİTESİNİ COP31'İN UYGULAMA GÜNDEMİYLE BULUŞTURUYORUZ"

İklim Uygulama Köprüsü hedefi doğrultusunda Türkiye ’nin hayata geçirdiği, yerel yönetimlerin politika, proje hazırlığı, kurumsal kapasite ve finansmana ulaşmasını aynı süreç içinde toplayan Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Kolaylığı (SURFF) yaklaşımını örnek gösterdi. Bakan Kurum, "OECD ile stratejik ortaklığımız işte tam bu noktada anlam kazanıyor. OECD'nin veri ve ekonomik analiz kapasitesi, politika tecrübesini ve uluslararası karşılaştırma araçlarını COP 31'in uygulama gündemiyle buluşturuyoruz. Hedefimiz Antalya'ya kadar somut çıktılar üretmektir. Yani bugün OECD'nin verileri tüm dünya nezdinde kabul edilmiş bilime dayalı. Aslında bilimle elde ettiğimiz bu birikimi tüm dünya için kullanıyor olacağız" dedi.

"İKLİM MESELESİ ARTIK BİR GÜVENLİK MESELESİDİR"

Ülkelerin artık iklim krizini tıpkı savaşlar ve çatışmalar gibi geleceğe yönelik ciddi bir tehdit olarak algılaması gerektiğine işaret eden Bakan Kurum şunları söyledi:



"Finansman meselesinin çok ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya, güvenlik anlayışını yeniden tanımlıyor. İçinde bulunduğumuz ülkelerden bazılarıyla, NATO ülkeleri, savunma yatırımlarını, milli gelirlerinin yüzde 5'ine kadar yükselten tarihi bir dönüşümün eşiğinde. Demek ki dünya geleceğe yönelik tehditler söz konusu olduğunda kaynak ayırmaktan çekinmiyor. Peki, iklim krizinden daha gerçek, daha yakın, daha kesin bir tehdit var mı? Bu durum karşısında neden harekete geçmiyoruz? Biz iklim güvenliğine de aynı stratejik ciddiyetle, aynı ölçekte bir kaynak seferberliğiyle yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa, o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. Mesele yalnızca sınırları korumak değil, sınırların içinde yaşanacak, nefes alınacak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek inşa etmektir. Güvenlik, yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir. Ertelenemez, ötelenemez, ikinci plana atılamaz. Sizlerin nezdinde ben tüm OECD ülkelerini, tüm dünyayı temiz enerjiye, elektrifikasyona, su güvenliğine, dirençli şehirlere ve yeşil sanayiye kaynak ayırmaya davet ediyoruz. Önümüzde Antalya'ya uzanan önemli bir diplomasi takvimi var. Bu çağrımız her platformda söyleyeceğimiz, altını çizerek, üstüne basa basa ifade edeceğimiz bir çağrı olacaktır."

"ANTALYA'DA GELİN DÜNYANIN BU KÖTÜ GİDİŞATINA HEP BİRLİKTE DUR DİYELİM"

Büyükelçileri ve daimi temsilcileri Antalya’ya davet eden Bakan Kurum konuşmasını şöyle tamamladı:

"New York İklim Haftası ve Fiji'de, Pre-COP'ta ülkeleri dinlemeye, ortak alanları genişletmeye ve Antalya'nın siyasi zeminini güçlendirmeye devam edeceğiz. 11-12 Kasım'da Dünya Liderler Zirvesi, iklim eylemine güçlü bir siyasi ivme kazandıracak. Türkiye olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte şeffaf, kapsayıcı ve uzlaşı odaklı bir COP31 başkanlığı yürütmeye bizler devam edeceğiz. Ben sözlerime son verirken, sizleri Kasım ayında Antalya'ya davet ediyorum. Antalya'da gelin dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte dur diyelim. Gelin hep birlikte daha fazla sorumluluk alalım ve çocuklarımız için, geleceğimiz için bu mücadeleyi daha kararlı bir şekilde yürütelim diyorum"