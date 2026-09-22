COP31 tanıtım afişleri, New York sokaklarında gösterildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki görsellerinin de yer aldığı, kasımda Antalya'da yapılacak BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) tanıtım afişleri, dijital ekranlı kamyonetlerle gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından koordine edilen dijital ekranlı kamyonetler, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan New York 'un en işlek cadde ve alanlarında tur attı.