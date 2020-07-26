Copacabana Plajı'ndaki dünyaca ünlü yılbaşı partisi, corona virüs sebebiyle iptal edildi

Brezilya'nın dünyaca ünlü Copacabana Plajı'ndaki geleneksel yılbaşı kutlamaları bu yıl corona virüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

NTV Haber 26.07.2020 - 08:29

Copacabana Plajı'ndaki dünyaca ünlü yılbaşı partisi, corona virüs sebebiyle iptal edildi

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Karar, Rio de Janerio Turizm Ofisi'nden yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, "Corona virüse karşı bir aşı bulunmadan kutlamaların uygun bir senaryo olarak görülmediği" ifade edildi.

Her yıl şubat ayında gerçekleştirilen geleneksel Rio de Janerio Karnavalı'nın da bu sene iptal edilebileceği belirtildi.

Copacabana Plajı'ndaki geleneksel yılbaşı kutlamalarına milyonlarca kişi katılıyordu.

Rio de Janerio, Brezilya'da, Sao Paolo'nun ardından en fazla ölümün yaşandığı kent. Ülkedeki 85 binden fazla can kaybının 12 bin 651'ü bu kentte kaydedildi.

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