Çöpten çıkardığı kazı kazandan 3 milyon lira kazandı
ABD'de yaşayan bir kadın, son anda çöpten çıkardığı kazı kazan biletinden 80 bin dolar (3 milyon 181 bin 152 lira) kazandı.
ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Pamela Howard-Thorton, çöpe attığı bir kazı kazan biletini son anda fark ederek büyük ikramiyeyi kazandı.
Kentucky eyaletine bağlı Shepherdsville kasabasında yaşayan Howard-Thorton, daha önce kazandığı 200 dolarlık ödülle dört bilet aldı. İlk üç bileti kontrol ettiğinde kaybettiğini gören Howard-Thorton yanlışlıkla tümünü çöpe attı.
ÇÖPTEN ÇIKARDI
Dördüncü bileti bulamayınca çöpü karıştıran Howard-Thorton, bileti attığını fark etti.
Çöpten çıkardığı bileti kontrol eden ve 80 bin dolarlık (3 milyon 181 bin 152 lira) ikramiye kazandığını öğrenen Howard-Thorton, “Bileti tarattığım anda ağlamaya başladım, bağırıp çığlık attım.” dedi.
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