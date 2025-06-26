Çöpten çıkardığı kazı kazandan 3 milyon lira kazandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Pamela Howard-Thorton, çöpe attığı bir kazı kazan biletini son anda fark ederek büyük ikramiyeyi kazandı.

Kentucky eyaletine bağlı Shepherdsville kasabasında yaşayan Howard-Thorton, daha önce kazandığı 200 dolarlık ödülle dört bilet aldı. İlk üç bileti kontrol ettiğinde kaybettiğini gören Howard-Thorton yanlışlıkla tümünü çöpe attı.

ÇÖPTEN ÇIKARDI

Dördüncü bileti bulamayınca çöpü karıştıran Howard-Thorton, bileti attığını fark etti.

Çöpten çıkardığı bileti kontrol eden ve 80 bin dolarlık (3 milyon 181 bin 152 lira) ikramiye kazandığını öğrenen Howard-Thorton, “Bileti tarattığım anda ağlamaya başladım, bağırıp çığlık attım.” dedi.