Çöpten çıkardığı piyango biletinden 80 bin dolar kazandı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Pamela Howard-Thorton, çöpe attığı bir kazı kazan biletini son anda fark ederek büyük ikramiyeyi kazandı.

Shepherdsville kasabasında yaşayan Howard-Thorton, daha önce ilgisini çeken ancak hiç satın almadığı Flamingo Bingo isimli 5 dolarlık kazı kazan oyununu, Lebanon Junction’daki bir benzin istasyonundan içgüdülerine güvenerek satın aldı.



TEZGAHTA UNUTTU

Daha önce kazandığı 200 dolarlık ödülle dört bilet alan kadın, biletleri gün boyu tezgahta unuttu. Gece 11:30 sularında biletleri oynamaya başlayan Howard-Thorton, ilk üçünden sonuç çıkmayınca onları çöpe attı. Ancak dördüncü bileti bulamayınca çöpü karıştırdı ve atmış olduğunu fark etti.

Howard-Thorton, bileti çöpten çıkarıp kontrol ettiğinde, tam 80 bin dolarlık ikramiye kazandığını öğrendi.



“Tarattığım anda ağlamaya başladım, bağırıp çığlık attım” diyen Howard-Thorton, hemen annesini ve kızını arayarak müjdeyi verdi. Annesinin her zaman “Hayattayken büyük ikramiye kazandığını görmeyi çok isterim” dediğini anlatan talihli kadın, “O gece onu aradığımda hem minnettar hem de çok mutluydu” ifadelerini kullandı.