Corona önlemlerini hafifleten ülkeler arasına Malta da katıldı

Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi Malta, ülkedeki corona virüs vakalarının azalmasının ardından ülke genelinde uygulanan sınırlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre ülke genelindeki dükkanlar pazartesi günü itibariyle yeniden açılacak.



Ancak dükkanlara girenler salgının tekrar başlamasını önlemek için maske takmak zorunda olacak.



Malta Başbakanı Robert Abela, gelinen noktadaki memnuniyeti dile getirirken, ülkeyi tam karantina altına almaksızın süreci başarıyşa yürüttüklerini söyledi. Abela, "Hükümet ülkedeki ticari aktivitelerin yeniden açmak için 3 haftalık bir programa başlıyor" ifadelerini kullandı.



4 KİŞİYE KADAR İZİN

Pazartesi günü itibariyle insanların 4 kişiye kadar birlikte olmalarına izin verilecek, bunun yanında bazı dükkanlar ve şans oyunları ofisleri hizmete başlayacak.

DÜKKANLAR MAYIS SONUNA KADAR KAPALI



Ancak barlar, restoranlar ve kuaförler kapalı kalmaya devam edecek. Ülkedeki havalimanı da en azından Mayıs sonuna kadar kapalı kalmaya devam edecek. Ülkedeki okullar ise bu akademik yılda bir daha açılmayacak.

4 KİŞİ ÖLDÜ



AB'nin en küçük ülkesi olan Malta, şimdiye kadar 450 vaka açıklarken, 4 kişi hayatını kaybetti.



CORONA VİRÜS: AVRUPA'DA NORMALLEŞME BAŞLIYOR



AVRUPA'DA KADEMELİ GEVŞEME

Avrupa'da salgın hızının yavaşlamaya başlamasıyla önlemleri yavaş yavaş gevşemeye başlıyor. İtalya virüsle mücadelede ikinci aşamaya geçeceğini açıklamıştı. 4 Mayıs’ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetleri yeniden başlayacak. Seyahat ve sokağa çıkış kısıtlamalarının devam edeceği ülkede, okulların eylül ayına kadar kapalı kalacağı duyurulmuştu.



22 Mart'ta başlatılan tedbirleri kademeli olarak gevşeteceğini açıklayan Almanya'da ibadethaneler, müzeler, hayvanat bahçeleri ve çocuk parkları tekrar açılacak. Lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin istisnai olarak eğitime başladığı ülkede genel olarak okullar ve üniversiteler 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacak.

OKULLARI İLK DANİMARKA AÇTI

Danimarka'da okullar 15 Nisan'da açılmıştı. Avusturya'da 15 Mayıs'ta ilk ve ortaokulların, 29 Mayıs'ta ise liselerin yeniden açılacağı duyuruldu. Çekya ve Sırbistan ise sokağa çıkma yasağını kaldırılmıştı.

Hollanda'da ise kreşler ve özel eğitim merkezleri 11 Mayıs, orta eğitim kurumları ise 1 Haziran’da eğitime başlayacak. Ttoplu etkinliklere ilişkin yasak ise 1 Eylül'e kadar devam edecek.

KOMŞUDA 4 MAYIS'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTİYOR

Komşu Yunanistan da normalleşmeye başlayan ülkelerden. 23 Mart’ta başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Mayıs’ta sona eriyor. Aynı tarihte kuaförler ve kiliseler de kapılarını açacak. Kiliselerdeki ayinler ise 17 Mayıs'ta başlayacak. Ülkede eğitim 11 Mayıs tarihinden itibaren kademeli olarak başlayacak.