Corona virüs anketinde Obama Trump’ı geride bıraktı

Ankete katılanların yüzde 52'si Obama'nın süreci daha iyi yöneteceği yönünde görüş bildirdi.

Anadolu Ajansı 08.04.2020 - 22:30

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ABD'de yapılan bir ankette çoğunluğun eski Başkan Barack Obama'nın corona virüs salgınını, mevcut Başkan Donald Trump'tan daha iyi yöneteceğini düşündüğü ortaya çıktı.

Politico Dergisi ile Morning Consult şirketinin bin 990 kişiyle gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yüzde 52'si Obama'nın, yüzde 38'i Trump'ın corona virüs salgınını daha iyi yönetebileceğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 54'ü Trump'ın salgın yönetimini "kötü" ya da "fena değil" olarak değerlendirirken, "iyi" ya da "mükemmel" bulanların oranı yüzde 40'ta kaldı.

BIDEN'I GEÇTİ

Öte yandan ankette Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden ile kıyaslandığında ise Trump daha öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 36'sı corona virüs krizini Biden'ın daha iyi yönetebileceğini düşünürken, bu oran Trump için yüzde 44 düzeyinde çıktı.

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