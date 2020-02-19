Corona virüs Çinli yönetmen ve ailesini de öldürdü

Çinli yönetmen, kız kardeşi, annesi ve babası aynı salgında yaşamını yitirdi. Çin'in Hubei eyaletine bağlu Wuhan kentinde başlayan salgın dört kişilik ailenin de sonu oldu.



Yönetmen Chang Kai ve ailesinin Wuhan'da yaşadığı belirtildi. İddialara göre Yönetmen Chang'ın babası virüse yakalandı ancak hastanelerdeki aşırı doluluk nedeniyle yaşlı adama karantina merkezlerinde yatak bulunamadı. Bu nedenle 55 yaşındaki yönetmen kız kardeşi ve annesiyle beraber babasının bakımını üstlendi.

AİLE ÜYELERİ SIRAYLA HAYATINI KAYBETTİ

Bu süreçte bütün aile üyelerine virüs bulaştı. Yönetmenin önce babası ve annesi hayatını kaybetti. Kız kardeşi de kendisinden birkaç saat sonra hayata gözlerini yumdu.

Yönetmenin eşinin de Kovid-19 adı verilen corona virüs salgınına yakalandığı ve durumunun ciddi olduğu ifade edildi. Yönetmenin çocuğunun ülke dışında olduğu bu nedenle salgından etkilenmediği öğrenildi. Yönetmen ölmeden önce yakınlarına, "Sevdiğim ve beni seven herkese elveda" mesajını gönderdi.

HASTANELERDE YER BULUNAMIYOR

Salgının başladığı Hubei eyaletinin Wuhan kenti virüsten en çok etkilenen bölge. Müşahade altında onbinlerce insan bulunuyor. Çinliler 10 gün gibi rekor sürede devasa hastane inşa etmesine rağmen binlerce insanın buralarda yer bulamadığı belirtiliyor.

Karantina altındaki Wuhan 11 milyon insanın yaşadığı bir şehir. Dünya Sağlık Örgütü virüs kapan her beş kişiden birinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.



Çinli yetkililer hastanede yer bulamayan hastalara evlerinde kalmaları gerektiği uyarısını yapıyor. Evde kalan hastaların bakımını aile üyeleri üstlenirken bu durum salgının daha fazla yayılmasına neden oluyor.

CORONA VİRÜSE KARŞI TEKNOLOJİ SAVAŞI | VİDEO