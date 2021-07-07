Corona virüs EURO 2020'de de yayıldı

Alman haber ajansı DPA'ya açıklama yapan kurum, turnuva maçlarının oynandığı 11 kentte vaka sayısında artış olduğunu duyurdu.



7 farklı ülkede turnuvayla ilişkili toplam vaka sayısı ise 2 bin 500'ü geçiyor.



EURO 2020 kaynaklı vakalar bin 991 vaka ile en çok İskoçya'da tespit edildi.



Gelişmenin "beklenmedik olmadığını" söyleyen Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Direktörü Vicky Lefevre, insan kitlelerinin bir araya geldiği dev etkinliklerin halen risklerle dolu olduğunu belirtti.