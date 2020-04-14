Corona virüs ilaç testinde iki hasta hayatını kaybetti

Brezilya'da sıtma ilacı klorokin difosfatın yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.

DÜŞÜK DOZDA SÜRECEK



Araştırmacılar görülen yan etki nedeniyle, 440 hasta üzerinde yapılması planlanan denemenin düşük dozda sürdürüleceğini kaydetti.



TEDAVİDE TESCİLLİ İLAÇ



"Hidroklorokin" adı verilen ilacın etken maddesi olan klorokin difosfat, Covid-19 vakalarının tedavisi için tescillenmiş olmamasına rağmen anti-viral etkisi nedeniyle ileri vakaların tedavisinde deneysel bir ilaç olarak kullanılıyordu.



TRUMP: OYUNU DEĞİŞTİREN İLAÇ



İlaç ABD Başkanı Donald Trump'ın Hidroklorokin'in Covid-19 tedavisinde "oyun değiştiren" bir ilaç olduğunu ifade etmesiyle gündeme gelmiş, tıp otoriteleri ilacın Covid-19 tedavisinde kesin başarı sağladığı sonucuna varılmaması gerektiği uyarısında bulunmuştu.



CORONA TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR

