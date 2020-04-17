Corona virüs İtalya'ya nefes aldırıyor

Tüm dünyası etkisi altına alan küresel salgından önce; her yıl yaklaşık 63 milyon turist ağırlayan İtalya'nın sokakları bomboş kaldı.

Azalan ziyaretçi sayısıyla doğru orantılı olarak çevre kirliliğinin düşmesi dünyanın en turistik noktalarından biri olan Venedik'te kanalların temizlenmesini sağladı.

Geçen yılın Nisan ayında, havadan görüntülenen İtalya, 1 yıl sonra tekrar görüntülendi. Aradaki fark ise 2019 Nisan ayında ülkedeki Büyük Kanal ve Giudecca Kanalı'nda düzinelerce tekne olduğu görülüyor.

Ancak 2019 Nisan ayında gözle görülür derecede azalma var.

Botların kullanımın da azalmasıyla Venedik kanallarındaki yeşil çamurlu su berraklaştı. İnsan sayısının azalması ve hareketin en az seviyeye inmesi ise İtalya'nın doğasına yansıdı.

Uzmanlara göre, karantinanın ardından İtalya'nın kuzeyinde nitrojen oksit seviyesi hızla düşmeye başladı.

Venedik'te bulunan su kanallarının berraklığı dikkatleri üzerine çekiyor.

İtalya'da son bilgilere göre, 168 bin 941 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 170 olarak belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda ise Venedik kanallarındaki temizliği fırsat bilen ördekler görüntülenmişti.

Küresel olarak uygulanan çeşitli kilitlenme önlemlerinin çevre üzerinde bir takım etkileri oldu.

Ülke karantinaya girdikten birkaç gün sonra bile Venedikliler küçük göllerde, balıkların gözle görülebildiği fotoğraflar paylaşmaya başladı.

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