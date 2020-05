Corona virüs kadar tehlikeli: ABD’de ‘yalnızlık epidemisi’ salgın nedeniyle eskisinden daha hızlı yayılıyor

Begüm Suyolcubaşı, ntv.com.tr



Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan ve şu an 4 milyonu aşkın kişinin savaştığı corona virüs pandemisi dünya üzerinde en çok ABD’yi etkiledi. Kıtada şu ana dek raporlanan 1 milyon 367 bin 638 hasta var. 80 bin 787 kişi yaşamını yitirdi. Salgının ülkedeki merkezi ise New York.



Time’da yer alan habere göre, ABD’de halk sağlığı uzmanlarının corona virüs kadar endişe ettiği bir başka ‘halk sağlığı sorunu’ ise ABD’yi yıllardır kasıp kavuran ‘yalnızlık epidemisi’. Ülkede 35,7 milyon kişi yalnız yaşıyor ve söz konusu karantina döneminde yaşanan bu asosyalleşme ile birleşen yalnızlığın uzun vadede ciddi psikolojik sonuçları olabileceği konusunda uzmanlar endişeli.



Boston Çocuk Hastanesi ve Harvard Tıp Okulu'ndan bir grup doktor, 22 Nisan’da Annals of Internal Medicine’de yayınladığı makalede sosyal izolasyon süreciyle birlikte gelen stresin, ABD'nin zaten trajik boyutlarda olan intihar karnesini daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekti.



Öte yandan, bazı akıl sağlığı uzmanları ise, COVID-19 ile artan yalnızlık durumunun hayat normale döndükten sonra beraberinde daha sosyal bir toplumun oluşacağına dair optimistik bir bakış açısına sahip.





ABD’LİLER KENDİLERİNİ ‘DAHA’ YALNIZ HİSSEDİYOR



Sosyal tavsiye şirketi SocialPro tarafından Nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre, karantinaya girilmesinin ardından, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık üçte biri kendilerini ‘normalden daha yalnız’ hissettiklerini bildirdi.



SocialPro’nun ağırlıklı olarak İngilizce konuşulan ülkelerde yaşayan 18 ila 75 yaş arasındaki bin 228 kişiyle yaptığı ankette, ankete katılan her yaş grubundan katılımcıların en az % 20’si corona virüs sonucu normalden daha yalnız olduğunu ifade etti.



Y Kuşağı, COVID-19'dan önce yalnız hissetme oranı en yüksek yaş grupları arasındaydı. Ankete katılan Y Kuşağı grubunun % 34'ü pandemi nedeniyle “her zaman veya sıklıkla” yalnız olduklarını söyledi.



Öte yandan, katılımcılardan kendilerini corona virüs nedeniyle daha yalnız hissettiğini ifade eden kadınların oranı yüzde 25 iken erkeklerde bu oran yüzde 30 oldu.





Yine Nisan ayında bir finansal araştırma grubu olan ValuePenguin’in yaptığı bir başka ankette kendisini ‘normalden daha yalnız’ hisseden ABD’lilerin oranını % 47 olarak açıkladı.



ABD’nin en büyük bağımsız sosyal araştırma kuruluşlarından biri olan Chicago Üniversitesi’ndeki NORC tarafından yapılan bir araştırmada ise 70 yaş üzerindeki ABD’lilerin üçte birinin kendini daha yalnız ve daha çaresiz hissettiği ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ YALNIZLARIN ADETA HAYATINI KURTARDI



Corona virüs nedeniyle girilen karantina sürecinde Zoom gibi görüntülü sohbet platformları gizlilik ve kişisel verilerin ihlali gibi tartışmalara rağmen büyük popülerlik kazandı.



Öyle ki neredeyse her sosyal medya platformu, arkadaşlarla sanal olarak görüntülü bir şekilde iletişimde kalmak için kullanıcılarına yeni güncellemeler sundu. Instagram, Mart ayında tanıttığı yeni özellik ile görüntülü sohbet imkanı getirdi. Güney Koreli teknoloji devi Samsung ise Güney Kore’de yalnız yaşayan insanlara, yalnızlık hissini bir nebze de olsa giderebilmek için akıllı telefon bağışladı.



Cornell Üniversitesi’nden bir grup öğrenci ise ‘Quarantine Buddy’ (Karantina Arkadaşı) isimli bir uygulama geliştirerek sanal görüşmelerde benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcıların eşleşmesini sağladı. Uygulama şu ana dek 15 ülkede 18 ila 80 yaşları arasındaki en az 600 kişi tarafından kullanıldı.



Yine de ValuePenguin’in anketine katılanların yüzde 10’u görüntülü sohbetlerin sonunda kendisini eskisinden daha da yalnız hissettiğini ifade etti.

“YALNIZLIK EN AZINDAN KONUŞULABİLİR HALE GELDİ”



İtalyan yazar Alessandro Perissinotto ise corona virüs nedeniyle yaşanan sosyal izolasyon döneminde yalnızlığın eskiye nazaran daha kolay dile getirildiğini ifade ederek “kişiler bunun utanılacak bir yanı olmadığını görmüş oldu” yorumunda bulundu. Perissinoto, bu süreç sayesinde yalnızlıkla mücadele eden insanların yardım aramaya başladığını veya sahip oldukları insanlarla daha sık iletişim kurmaya başladıklarını belirtiyor.



Öte yandan uzmanlar, her ne kadar bu süreçte yaşanan yalnızlığın trajik sonuçları olabileceğinden endişe duysa da artık daha kolay konuşulur bir konu haline gelmesinin de gelecek için umutlu olduğunu ifade ediyor.

VİDEO: YALNIZLIK NEDEN VE NASIL HASTA EDER?