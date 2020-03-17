Corona virüs Monaco'da! (Devlet Bakanı yakalandı)

Vatikan'ın ardından Avrupa'nın en küçük bağımsız ülkesi olan Monaco'dan corona virüs açıklaması geldi.

Yaklaşık 35 bin nüfuslu ülkenin devlet bakanı Serge Telle'nin corona virüse yakalandığı açıklandı.

Telle'nin testini pozitif çıktığını ülkenin sağlık bakanı yaptı.

Serge Telle'in evde karantina altında olduğu, görüşmelerine video konferans üzerinden devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PAPA'NIN TEST SONUCU AÇIKLANDI