Corona virüs salgını Çin'de binlerce bebeğin hayatını kurtardı

Türkiye dahil 130'un üzerinde ülkede görülen yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle vaka sayısı 250 bine yaklaştı, ölü sayısı 10 bini geçti.

Corona virüs tedbirleri kapsamında fabrikalarda üretim durdu.Trafik ortadan kalktı. İnsanlar sokaklardan çekildi. Caddeler bomboş kaldı.Bu durumun belki de tek olumlu yanı çevreye olan etkisi...

Çin ve İtalya'da hava kirliliğinde belirgin bir düşüş var. Avrupa Uzay Ajansı'nın çektiği uydu görüntüleri, kirliliğin ne kadar azaldığını net bir şekilde gösteriyor.

Aşağıdaki videoda Ocak ayından bu yana Türkiye'nin bir kısmının yer aldığı İtalya ve çevresindeki bölgelerde nitrojen dioksit değişimindeki kademeli azalma gösteriliyor.

20 Aralık -16 Mart tarihleri arasında Çin'in bütün kentlerinde hava kirliliği azaldı. Nitrojen dioksit oranında büyük düşüş görüldü. Özellikle fabrika ve endüstriyel tesislerin kapanması kirliliğin azalmasında etkili oldu. Ancak, uzmanlar salgının bitmesinin ardından hava kirliliğinin önceki seviyeye dönebileceği konusunda uyardı.



BİNLERCE BEBEĞİN HAYATI KURTULDU



Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar Çin'da hava kirliliğinin azalmasının prematür bebeklerde hava kirliliğine bağlı ölümü azalttığını söyledi. Yani buna göre, coronavirüs salgını Çin'de yaşlıların ölmesine neden olurken, binlerce prematüre bebeğin hayatta kalmasını sağladı.

CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?