Corona virüs testi pozitif çıkan bebek hayatını kaybetti

Corona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle yaşanan ilk bebek ölümü Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanmış olabilir.



Zira HuffPost’ta yer alan habere göre, ABD’nin Connecticut eyaletinde corona virüs testi pozitif çıkan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan eyalet Valisi Net Lamont COVID-19 ile bağlantılı olduğu düşünülen ilk pediatrik ölümün gerçekleştiğini duyurdu.



Geçtiğimiz hafta hastaneye yatırılan 6 haftalık bebeğin corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç insan olduğu düşünülüyor.



Bu ölümün durumun ciddiyetini gözler önüne serdiğinin altını çizen Lamont, insanlara gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısını bir kez daha yineledi.

