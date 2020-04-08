Corona virüs yasağını ihlal evlilik teklifi 44 bin 800 TL'ye mal oldu

Gürcistan’da corona virüs vaka sayılarının artmasıyla ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Telavi kentinde Rathan Kurbanov adlı bir genç sokağa çıkma yasağını ihlal ederek kız arkadaşına evlenme teklifi etti.



Evlenme teklifine olumlu yanıt alan Kurbanov ve arkadaşları, evlilik teklifinin organize edildiği stadyumdan ayrıldığı sırada polis tarafından basıldı. Polis, yasağa uymayan Kurbanov ile 6 arkadaşını 3 bin Lari (6 bin 400 TL) para cezasına çarptırdı.



Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülkede corona virüsle mücadele kapsamında OHAL ve sokağa çıkma yasasını ihlal eden 167 kişiye daha para cezası verildiğini açıkladı.