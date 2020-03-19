Corona virüs yayılırken sınırlar kapanıyor

Corona virüs yayılırken sınırlar kapanıyorÜlkeler corona virüsle mücadele kapsamında sınırlarını kapatıyor. Hindistan ve Avrupa Birliği ülkelerinin ardından Yeni Zelanda ve Avustralya’da ülkelerini dışarıya kapatacaklarını duyurdu.

ntv.com.tr 19.03.2020 - 14:15

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Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da görülen SARS benzeri yeni tip corona virüs bugün 172 ülke ve bölgede etkisini gösteren bir salgına dönüşmüş durumda.

220 binden fazla insanın virüse yakalandığı tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bini geçti.

İnsan temasıyla bulaşan corona virüsün daha da yayılmasını engellemek için hükümetler sert önlemler alıyor.

İtalya 9 Mart tarihinde ülke genelinde karantina ilan etti. Yöneticilerin tercih ettiği yöntemlerden biri de ülkeyi seyahate kapatmak.

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CORONA VİRÜS

Şimdiye kadar KKTC, Şili, Mısır, Almanya, İspanya, Polonya, Yunanistan, Litvanya, Malezya, Bolivya, Arjantin, İsviçre’nin de aralarında olduğu ülkeler sınırlarını geçişlere tamamen kapattı.

Yeni Zelanda ve Avustralya da açıklama yaparak ülke sınırlarını yabancılara kapatacaklarını duyurdu. Yeni Zelanda’da yasak bu gece başlarken Avustralya yönetimi yasağı yarın akşamdan itibaren uygulamaya sokma kararı aldı.

Brezilya, Kanada, ABD, Rusya, İsveç, Güney Afrika, Fas, Cezayir, Güney Kore, Holanda, Finlandiya ise sınırlarını kısmen kapattı.

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